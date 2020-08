Los trabajadores del restaurante Diverxo desconcertados con el incendio que sufrió el local de Dabiz Muñoz

23/08/2020 Los trabajadores de Diverxo desconcertados con el incendio que sufrió el pasado sábado el restaurante propiedad de Dabiz Muñoz.. MADRID, 23 (CHANCE) El incendio que sufrió el pasado sábado el restaurante Diverxo, propiedad del chef estrella Michelin Dabiz Muñoz, no solo supuso un susto para sus clientes, quienes tuvieron que ser desalojados por los bomberos, y para su dueño, sino también para sus trabajadores. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 23 (CHANCE)



El incendio que sufrió el pasado sábado el restaurante Diverxo, propiedad del chef estrella Michelin Dabiz Muñoz, no solo supuso un susto para sus clientes, quienes tuvieron que ser desalojados por los bomberos, y para su dueño, sino también para sus trabajadores.



La plantilla del conocido local se mostró desconcertada ante el suceso. La columna de humo que salía por la torre de extracción de la cocina no dejó indiferente a nadie. Como os hemos contado, fue Leticia Sabater la primera en verla envuelta de huno y en avisar a los bomberos, y sus trabajadores, visiblemente asustados, los encargados de adecentar el local tras ser sofocado el fuego.



"No se nada de lo que ha pasado aquí" comentó uno de los empleados al comenzar su turno de trabajo, quien además confirmó que Dabiz y Cristina Pedroche se encontraban en el local en ese mismo momento "Ellos están arriba". El propio Chef quiso agradecer el apoyo y las muestras de cariño recibidas con un comunicado en sus redes sociales.



https://www.instagram.com/stories/dabizdiverxo/2381535313867822497/?hl=es



Afortunadamente el restaurante fue desalojado con celeridad y incendio sofocado a tiempo por lo que no hubo pérdidas personales que lamentar solo materiales de las cuales la plantilla, como te mostramos en el vídeo a continuación, se encargó de subsanar para poder continuar con el servicio de comidas y cenas en esta nueva normalidad.