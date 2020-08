Las selecciones argentinas en una disputa a menos de un año de los Juegos Olímpicos de Tokio

Fotografía de archivo de los jugadores de hockey de Argentina alineados antes de un partido. EFE/EPA/GARY DAY/Archivo

Buenos Aires, 23 ago (EFE).- Las selecciones argentina de hockey hierba viven un momento de incertidumbre y confusión tras la destitución de Germán Orozco como entrenador del conjunto masculino y un duro cruce mediático entre el cuerpo técnico del equipo femenino con Gonzalo Peillat, referente albiceleste que hace dos años que no juega con el representativo nacional.

Tras la autorización del Gobierno nacional para los atletas olímpicos clasificados para la cita olímpica de Tokio del año próximo, ambas selecciones regresaron a los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

Sin embargo, al mes de retomar la rutina una situación de conflicto interno repercutió en ambas selecciones para alterar el clima de preparación para los próximos Juegos Olímpicos.

El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey sobre césped (CAH) comunicó este viernes que Germán Orozco fue destituido por “considerar agotado su ciclo”.

De esa manera, a once meses de la cita de Tokio, donde Argentina buscará revalidar el oro olímpico logrado en Río de Janeiro en 2016, el seleccionado masculino tendrá que buscar un nuevo entrenador para suplantar a Orozco, de 44 años, que desde abril de 2018 participó de la FIH Hockey Pro League, logró el oro en los Juegos Panamericanos de Lima y la clasificación olímpica.

Para tomar la decisión escuchamos a varios jugadores, más allá de nuestras propias visiones. La salida de (Germán) Orozco fue una decisión deportiva. “Todos tuvimos visiones de cómo funciona el equipo, recibimos información de muchos lados. Empezamos a ver una preparación distinta. Es imposible no hacer una comparación con lo que están haciendo las chicas”, explicó Alberto Nicosia, director de Selecciones de la CAH, en declaraciones a TyC Sports.

En este escenario, Gonzalo Peillat, actual jugador del Mannheimer Hockey Club de Alemania y que renunció a la selección en 2018, le apuntó directamente a Carlos Retegui, actual técnico de Las Leonas, como factor fundamental para el cambio de mando en el equipo masculino, Los Leones.

“Me imagino que Los Grandes y el Head Coach no tendrán nada que ver, ¿no? Si son unos buenos muchachos...", escribió el jugador en su cuenta de Twitter.

Carlos Retegui, en tanto, le respondió desde Pinamar, donde está liderando una pretemporada de la selección femenina y sentenció: “Que se hagan cargo aquellos a los que les corresponde lo que sucede con Los Leones. Nadie habló conmigo para asumir en el equipo, por lo que Peillat puede decir lo que quiera de mí. No hay que darle entidad a quien quiere romper la armonía de un grupo".

Por su parte, el destituido Germán Orozco al ser consultado en declaraciones radiales si Retegui había influido en su salida, enfatizó: "Esperemos a que anuncien el nuevo cuerpo técnico y los cargos que hay, y después el tiempo nos va a terminar dando la razón a todos estos históricos que mencioné y fueron destituidos de su puesto. Muchos de ellos no son adeptos a la persona que decís y terminan afuera. Acá juegan mucho las llegadas políticas, dirigenciales y acuerdos que pueden llegar a armarse".

Ambas selecciones no tendrán competencia en este convulsionado 2020 a causa de la pandemia y tendrán que esperar el año próximo para retomar la acción de la FIH Pro League como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sobre el futuro de la conducción de Los Leones, Mariano Roncoroni la asumió de forma interina hasta que la Confederación Argentina de Hockey designe al nuevo entrenador.

