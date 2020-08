La UE debe tratar con Lukashenko aunque no lo reconozca, dice Borrell

El jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, aseguró en una entrevista este domingo que la Unión Europea debe tratar con el gobierno bielorruso de Alexandre Lukashenko aunque no reconozca su legitimidad.

En conversación con el diario español El País, Borrell comparó la situación de Lukashenko, que gobierna la antigua república soviética desde hace 26 años, con la del presidente venezolano Nicolás Maduro, al que la UE tampoco reconoce como presidente legítimo.

"Desde este punto de vista Maduro y Lukashenko están exactamente en la misma situación. No reconocemos que hayan sido legítimamente elegidos. Sin embargo, nos guste o no, controlan el gobierno y tenemos que seguir tratando con ellos, a pesar de no reconocer su legitimidad democrática", indicó.

Esta semana, la Unión Europea rechazó los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia el 9 de agosto, que Lukashenko afirma haber ganado con un 80% de los votos, un resultado contestado por la oposición con protestas diarias y huelgas.

Ese movimiento europeo provocó suspicacias en Moscú, con el jefe de Exteriores ruso acusando a Bruselas de "inmiscuirse" para promover sus propios intereses "geopolíticos".

En este sentido, Borrell advirtió que "Bielorrusia no debe ser una segunda Ucrania", donde la lucha de poder entre Moscú y Bruselas derivó en un conflicto civil todavía irresuelto.

"La UE tampoco tiene intención de convertir Bielorrusia en una segunda Ucrania. Tenemos que impulsar una reforma política pero evitando aparecer como un factor distorsionante que es como se nos podría percibir del lado ruso", aseguró.

"Esa tensión entre Europa y Rusia se saldó a tiros, con violencia y con una disgregación del territorio ucranio que todavía dura. El problema de hoy de los bielorrusos no es escoger entre Rusia y Europa, es conseguir libertad y democracia", añadió.

