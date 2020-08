La OTAN rechaza la acusación "sin base" de refuerzo en la frontera bielorrusa

La OTAN aseguró este sábado que la afirmación de que está llevando a cabo un refuerzo de sus efectivos en la cercanía de la frontera de Bielorrusia no tiene base. EFE/EPA/YAUHEN YERCHAK

Bruselas, 22 ago (EFE).- La OTAN aseguró este sábado que la afirmación de que está llevando a cabo un refuerzo de sus efectivos en la cercanía de la frontera de Bielorrusia no tiene base, a la vez que pidió a las autoridades de ese país que respeten los derechos humanos.

"Cualquier afirmación sobre un refuerzo de la OTAN en la frontera con Bielorrusia es infundada", indicó en un comunicado la portavoz aliada, Oana Lungescu.

Lungescu recordó que ya han "dejado claro" que la OTAN "no supone ninguna amenaza para Bielorrusia o cualquier otro país", y que no ha llevado a cabo una acumulación de tropas en la región.

"Nuestras postura es estrictamente defensiva", recalcó, y agregó que permanecen "vigilantes, preparados para disuadir cualquier agresión y defender a nuestros aliados".

Además, la portavoz instó de forma específica a Minsk a "demostrar total respeto por los derechos fundamentales".

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó este sábado a países occidentales de brindar apoyo militar a una "presidenta alternativa" de Bielorrusia, en alusión a la líder de la oposición unificada exiliada en Lituania, Svetlana Tijanóvskaya.

"El apoyo militar es evidente, trasladan las tropas de la OTAN hacia nuestras fronteras", dijo el mandatario.

Esta semana Lukashenko ordenó a la fuerzas de seguridad del país a reforzar la vigilancia en la frontera con "especial atención" a los desplazamientos de las tropas de la OTAN en las vecinas Polonia y Lituania, cuyos Gobiernos respaldan a la oposición bielorrusa en su demanda de nuevas elecciones en el país.