La escapada de Sofía Cristo con sus 'titas' que nunca olvidará

MADRID, 23 (CHANCE)



Sofía Cristo ha colgado en su Instagram una fotografía que nos ha llenado de ternura porque sale de lo más a gusto con dos mujeres a las que quiere desde hace mucho tiempo. Ellas dos son Chelo García Cortés y su pareja, Marta, quienes son amigas de la hija de Bárbara Rey desde hace muchos años. Y es que parece que las diferencias que hayan podido tener la vedette y la colaboradora de televisión en un pasado, no han influido en la relación entre Sofía y Chelo.



"Os quiero titas, estos di*as he aprendido mucho y nos han pasado muchas cosas inesperadas que sin duda alguna si ya esta*bamos unidas ahora la unio*n sera* indestructible!!!" ha sido el mensaje que ha compartido Sofía Cristo con todos sus seguidores y es que parece ser que estos días al lado de dos mujeres a las que quiere mucho ha sido cuanto menos fabuloso.



De esta manera, Sofía Cristo ha demostrado de nuevo la gran amistad y relación que tiene con la íntima amiga de su madre. Y es que ya sabemos que Bárbara Rey y Chelo García Cortés han sido y son a día de hoy, grandes amigas que vivieron una época repleta de historias que todavía no se han contado en televisión.