La comparecencia de Pablo Iglesias sobre las cuentas de Podemos, a votación en el Congreso

En la misma reunión de la Diputación Permanente se debatirá también la comparecencia de Pedro Sánchez y seis de sus ministros



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Diputación Permanente del Congreso decidirá este martes si cita a comparecer al vicepresidente Pablo Iglesias para dar explicaciones por la financiación de Podemos. Según ha convocado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, la reunión arrancará a las nueve de la mañana, mientras el líder del partido morado esté sentado en el Consejo de Ministros.



Esa petición de comparecencia había sido registrada por el PP y Ciudadanos tras la decisión de un juez de Madrid de citar como imputados al partido morado y tres de sus dirigentes para que presten declaración sobre la denuncia planteada por el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente.



Por un lado, pidieron que Iglesias compareciese en el Pleno del Congreso, pero también solicitaron que diese explicaciones en la Comisión de calidad Democrática, aunque los letrados derivaron esta segunda comparecencia a la de Asuntos Sociales, que es la que sigue al Ministerio que dirige el líder de Podemos.



Eso sí, los representantes de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso expresaron su disconformidad al considerar que la financiación de Podemos no es una materia relacionada con las competencias que Iglesias desempeña en el Ejecutivo, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.



La comparecencia de Iglesias no será la única que se debata en la Diputación Permanente, que es el máximo órgano de decisión del Congreso en los periodos no ordinarios de sesiones, como el mes de agosto.



¿PEDIRÁ RESCATE EL GOBIERNO?Así, el PP también ha pedido celebrar una sesión plenaria extraordinaria para que el presidente Pedro Sánchez informe al Congreso si va a solicitar el acceso al Programa SURE de la Comisión Europea y en su caso, si tiene intención de acudir a la línea de rescate del MEDE.



Asimismo, reclama la comparecencia de las ministras de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de Industria, Reyes Maroto, para que expliquen las medidas del Gobierno ante las restricciones de viajes provocadas por la pandemia que están causando un perjuicio al sector turístico.



Los 'populares' quieren además que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, informe de las actuaciones adoptadas por su Departamento ante la llegada de inmigración irregular durante los meses de verano.



Igualmente, pretenden que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dé cuenta de sus medidas frente al coronavirus, de la remodelación de su Departamento y de la organización de su Departamento y del desfase de cifras de pacientes hospitalizados por COVID-19 entre los informes dados a conocer públicamente por el Gobierno y los datos facilitados por las Comunidades Autónomas.



EL ACUERDO DE LA FEMPLa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es otra de las reclamadas por el PP, que quiere que informe del acuerdo alcanzado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre los remanentes municipales, recogido en un decreto ley que habrá de ser votado en septiembre en el Pleno del Congreso.



Por último, el Grupo Popular exige que la ministra de Educación, Isabel Celaá, acuda a la comisión correspondiente del Congreso para informar de las medidas del Gobierno que aseguren un inicio del curso escolar 2020/2021 "en las mismas condiciones de seguridad para todos los alumnos, profesores y personal de los centros educativos".