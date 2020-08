Inter vence en el duelo entre técnicos argentinos y asume liderato en Brasil

Imagen de archivo del técnico de Internacional, Eduardo Coudet. EFE /Marcelo Oliveira /Archivo

Río de Janeiro 22 ago (EFE).- El Internacional se impuso este sábado por 1-0 al Atlético Mineiro en partido por la quinta jornada del Campeonato Brasileño y, en un duelo entre técnicos argentinos en que Eduardo Coudet venció a Jorge Sampaoli, asumió provisionalmente el liderato.

En un partido en que se definía el comando del torneo en un estadio Beira Rio de Porto Alegre sin público por las restricciones impuestas para frenar el coronavirus en Brasil, el Inter sumó doce puntos en cinco compromisos y dejó al club comandado por Sampaoli en el tercer lugar, con nueve enteros.

El conjunto colorado puede concluir la quinta jornada en la cima de la clasificación en caso de que el Vasco da Gama, que lideraba hasta el viernes, sufra una derrota o un empate en su casa el domingo cuando recibirá en el estadio de Sao Januario de Río de Janeiro al Gremio, el tradicional rival de patio del Inter.

Al Inter le bastó un gol anotado por el delantero Thiago Galhardo en el minuto 7 para vencer un partido en que el Mineiro tuvo mayor posesión de balón, pero poco acierto en las finalizaciones.

El conjunto de Porto Alegre, que no pudo contar con su goleador, el peruano Paolo Guerrero, operado el viernes por una lesión en la rodilla izquierda y que se perderá el resto de la temporada, prefirió jugar a los contragolpes pese a que Coudet dejó clara su irritación por la timidez del equipo jugando en casa.

El estratega llegó a mandar a la cancha en el segundo tiempo a sus suplentes de lujo, como el delantero argentino Andrés d'Alessandro, el también argentino Damián Musto y Peglow, pero el Inter fue incapaz de aumentar la ventaja y tuvo que replegarse totalmente en los últimos minutos ante la avalancha de ataques del Mineiro.

Así como el pasado miércoles en Río de Janeiro, cuando cayó ante el Botafogo, a los de Sampaoli de nada les sirvió dominar el partido y generar la jugadas más peligrosas.

Y el derrotado en el duelo entre técnicos argentinos, que igualmente se mostró irritado, fue castigado con una tarjeta amarilla.

En otro partido disputado este sábado, el Fluminense, gracias a un gol en puerta propia anotado por el zaguero colombiano Felipe Aguilar, se impuso al Athlético Paranaense a domicilio por 0-1 en la cancha de fibra sintética del estadio Arena da Baixada.

La victoria fue la primera del Fluminense como visitante en el actual Campeonato Brasileño y le permitió al club de Río de Janeiro acumular 7 puntos y ascender provisionalmente al sexto lugar de la clasificación, del que desplazó precisamente al Paranaense, que se quedó con 6 puntos en la séptima posición.

Fluminense venció pese a que el técnico Odair Hellman reservó varios titulares para el partido del próximo martes con el Figueirense por la Copa do Brasil y jugó con un equipo plagado de suplentes.

Pero el equipo de Río de Janeiro pudo haber alcanzado una ventaja mayor en la difícil visita a la Arena da Baixada de no haber sido por el VAR, que le invalido dos anotaciones aún en el primer tiempo, una por falta y otra por fuera de lugar.

La quinta jornada de la Liga, que comenzó en agosto con tres meses de atraso por el coronavirus, proseguirá el domingo con seis partidos entre los cuales el clásico en que el Flamengo, vigente campeón brasileño y actualmente en puestos de descenso, recibirá en el Maracaná al Botafogo, uno de sus tradicionales rivales de patio.

El partido representa una nueva oportunidad para que el técnico español Domènec Torrent, brazo derecho de Pep Guardiola en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, muestre si será capaz de enderezar el campeón brasileño y de la Libertadores y un digno sucesor del portugués Jorge Jesus, que conquistó seis títulos como técnico del Flamengo.

Bajo las órdenes de Torrent, el conjunto más popular de Brasil ha sufrido dos derrotas, cedido un empate y alcanzado solo una victoria.

- Partidos del domingo: Flamengo-Botafogo, Vasco da Gama-Gremio, Palmeiras-Santos, Bragantino-Curitiba, Sport-Sao Paulo y Ceará-Bahía.