Herrera: "Esta noche uno se siente como una mierda, honestamente"

EFE/EPA/David Ramos

Lisboa, 23 ago (EFE).- El español Ander Herrera aseguró tras perder con el PSG la final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich que "esta noche uno se siente como una mierda, honestamente".

El centrocampista del París Saint Germain reconoció que, al margen de la derrota, su equipo ha logrado en esta temporada construir "algo importante para el club y para la afición".

"No hay palabras esta noche, pero mañana pensaremos en lo que hicimos juntos", afirmó.

"Esta noche, para mí, será difícil dormir. Pero hicimos algo importante. Mejoraremos el año que viene", aseguró Herrera.

Sobre el encuentro, recordó que el PSG creó muchas ocasiones "pero en la final, si no le das a un rival de esta calidad..."

Aún así, insistió: "No podemos tirar todo a la basura. Debemos comenzar el sábado nuestro próximo sueño".

Hemos hecho todo lo posible para ganar el partido, pero no ha podido ser", concluyó.