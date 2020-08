Fani y Christofer cancelan su boda a cinco días de celebrarse

22/07/2020 Fani y Christofer EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



No se hablaba de otra cosa, la boda entre Fani y Christofer ha ocupado horas y horas de televisión. Tanto es así, que la propia protagonista de este famosos cuento de hadas tuvo que soportar como una tarde en Sálvame, una amiga suya la traicionaba y pasaba las fotografías del vestido de novia que luciría en un día tan especial. Hoy, la concursante de la isla de las tentaciones ha anunciado en Viva la vida que la boda se ha cancelado.



Nos hemos quedado completamente congelados al escuchar de boca de Fani esta noticia y es que después de su participación en La casa fuerte hemos visto miles de historias de los dos en las que podíamos ver el amor que hay entre ambos.



El 28 de agosto sonaba con más fuerza que nunca ya que los dos aseguran que se darían el 'Sí, quiero' por todo lo alto. Hoy, Fani ha confesado que: "No va a haber boda" y es que aunque no ha contado más detalles del por qué han decidido aplazarla, la exconcursante de Supervivientes ha asegurado: "No estar muy bien" tras tomar la decisión.