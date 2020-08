El Salvador acumula 661 muertes por COVID-19 y se prepara para abrir economía

Un total de 12.246 personas fueron dadas de alta y se contabilizan 15.458 casos sospechosos, según las estadísticas que contiene el sitio oficial covid19.gob.sv. EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 23 ago (EFE).- El Salvador acumula hasta este domingo 661 muertes por el coronavirus, mientras el país se prepara para intensificar su reactivación económica el lunes tras un fallo del Supremo que declaró inconstitucional un decreto del Gobierno que contenía el plan de desescalada.

De acuerdo con datos oficiales, el sábado 7 personas más murieron y se registraron 202 nuevos positivos, con lo que los contagios confirmados ascienden a 24.662, de los que 11.715 son casos activos.

Un total de 12.246 personas fueron dadas de alta y se contabilizan 15.458 casos sospechosos, según las estadísticas que contiene el sitio oficial covid19.gob.sv.

El punto más alto de contagios se registró el 9 de agosto, con 449 casos confirmados, y la cifra ha ido en descenso desde esa fecha.

La escalada de casos registrados desde mediados de junio es atribuida por expertos a los efectos de la tormenta tropical Amanda, que golpeó al país a comienzos de ese mes y obligó a la evacuación de algunas comunidades, y a la primera fase del plan de desescalada.

A la fecha, los salvadoreños cumplen con una cuarentena domiciliaria voluntaria, pero a partir del lunes los negocios, empresas y otros lugares de servicios varios podrán abrir sus puertas nuevamente tras un poco más de 4 meses cerrados por la pandemia.

De acuerdo con informaciones de medios locales, los negocios, especialmente de alimentos, comenzaron el sábado a preparar sus espacios para atender a sus clientes bajo las normas sanitarias que han sido establecidas.

También los centros comerciales abrirán sus puertas, por lo que las autoridades de Salud han llamado a la población a no realizar actividades de ocio en estos lugares, para evitar la aglomeración de personas, y han reiterado a los encargados de dichos sitios la importancia que cumplir con los protocolos de salud.

El presidente Nayib Bukele publicó la noche del sábado en su Twitter que "la reapertura (económica) es una realidad" y "nuestra mayor defensa es cumplir con todas las medidas de protección personal y no llevar el virus a casa".

La reactivación de la economía salvadoreña se realizará de golpe luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el decreto gubernamental que establecía el plan de reactivación de la economía, por no contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa y limitar derechos establecidos en la carta magna.

Los magistrados señalaron que la norma, que contenía 4 fases, limitaba derechos constitucionales sin la aprobación legislativa, por lo que llamaron al Ejecutivo de Bukele y al Parlamento a consensuar un ley que regule estos aspectos.

Sin embargo, lo anterior no fue posible y los constantes choques entre el mandatario y los diputados del Congreso, de mayoría opositora, han dejado al país sin una ley que regule las medidas sanitarias para contener el avance del virus.