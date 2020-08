"El PSG ha construido algo importante", se consuela Ander Herrera

"El PSG ha construido algo importante", señaló el centrocampista español del equipo parisino Ander Herrera, este domingo tras caer 1-0 en la final de la Champions ante el Bayern Múnich.

"Ahora nos sentimos como mierdas, honestamente. Pero debemos reflexionar porque hemos hecho algo importante; para el club y para los aficionados, ahora no hay palabras", dijo Herrera, titular y uno de los jugadores destacados del PSG.

Fue un jugador francés y formado en la cantera del PSG, Kingsley Coman, el autor del único gol del partido, en el 59, para decidir este duelo entre los campeones nacionales de Alemania y Francia.

"Mañana pensaremos lo que hemos hecho, el grupo que hemos construido, las cosas que hemos hecho juntos. Es difícil esta noche, será difícil dormir y hablar. A partir de mañana intentaremos volver", continuó el antiguo jugador del Manchester United.

"No tiraremos esto a la basura, continuaremos las próximas temporadas. Creamos muchas ocasiones, más que ellos creo. Pero en las finales si no marcas... El adversario ha tenido mucha calidad. Si tienes tres, cuatro, cinco o seis y no marcas...", lamentó el español.

yk-ama/bvo/pm/dr