El guantazo sin manos de Rosa Benito a Amador Mohedano

23/08/2020 Rosa Benito y Rosario Mohedano en un posado familiar realizado durante la primera comunión de la hija de la pareja de Salvador Mohedano, celebrada el pasado sábado 22 de agosto en Chipiona.



MADRID, 23 (CHANCE)



Vestida con sus mejores galas y con la mascarilla reglamentaria se personaba Rosa Benito en su Chipiona querida para asistir a la primera comunión de Daniela, hija de Ana, pareja de su hijo Salvador. Un evento familiar al que no faltó Rosario Mohedano, quien llegó, radiante y risueña como acostumbra, acompañada por sus tres hijos. El gran ausente fue Amador Mohedano. El hermano de la desaparecida Rocío Jurado estaba invitado y se le esperaba, pero que finalmente no apareció en la iglesia para ver recibir a la pequeña el santo sacramento.



Tras finalizar la ceremonia, Rosa, que a la entrada solo levantó su pulgar para indicar que todo estaba bien, mostró su desaprobación ante la no presencia de su exmarido en esta cita en la que todos querían apoyar a Salvador. "Yo estoy aquí", respondió rotunda y tajante al preguntarle por la ausencia de Amador y añadió "es mi hijo" en una clara muestra de que su apoyo no faltaba en un día tan señalado. Un guantazo sin manos al padre de sus hijos, que la colaboradora espetó en un intento de eclipsar su molestia ante semejante plantón.



Por su parte, Rosario Mohedano, a la que no pareció perturbarle que su padre no compartiera con la familia ese día, pidió que se tire de hemeroteca respecto a lo que ella siempre ha mantenido en cuanto a la relación que mantiene con su prima Rocío Carrasco. Una pregunta que, según ella, se le lleva haciendo durante dos décadas. "Yo sé lo que digo yo. Veinte años lleváis preguntándome lo mismo y parece que no sirve de nada. Yo contesto y que quede constancia de lo que he dicho años atrás. ¿No os cansáis de preguntar siempre lo mismo?". Y se reiteró en su postura al preguntarle si tiene miedo a recibir una demanda por parte de Rocío: "No me mezcles cosas que estoy diciendo que lleváis preguntándome lo mismo muchos años y que he contestado muchas veces, que quede constancia de lo que he dicho".



Te mostramos como transcurrió el día familiar de la familia Mohedano sin Amador en los siguientes vídeos.