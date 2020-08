El atletismo estrena el nuevo estadio olímpico de Tokio

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Tokio, 23 ago (EFE).- El nuevo estadio olímpico de Tokio fue estrenado este domingo en una competición de atletismo con participantes en su inmensa mayoría japoneses, un torneo que le permitió a la corredora Nozomi Tanaka establecer un nuevo récord nacional en 1.500 metros.

El estadio fue estrenado a nivel deportivo el 1 de enero pasado para la final de la Copa del Emperador de fútbol entre el Vissel Kobe y el Kashima Antlers, con victoria para el primer club por 2-1, pero sus pistas aún no se habían utilizado para competiciones de atletismo.

El Golden Gran Prix que se disputó este domingo, inicialmente estaba pensado como una prueba internacional de atletismo que se iba a celebrar hace varios meses, pero la extensión de la pandemia de coronavirus motivó el aplazamiento, y al final se convirtió prácticamente en una competencia nacional.

La sorpresa la dio la atleta Nozomi Tanaka, de 20 años, que corrió los 1.500 metros en 4:05.27, por debajo del tiempo de 4:07.86 que conservaba como récord japonés anterior, desde 2006, Yurika Kobayashi.

No hubo sorpresas, en cambio, en la última prueba de la jornada, 100 metros hombres, que ganó uno de los favoritos, Yoshihide Kiryu, con un tiempo de 10.14, por encima incluso del tiempo de 10.09 que anotó en la tercera serie clasificatoria en la que participó.

Kiryu es el único japonés que ha hecho un tiempo por debajo de los diez segundos (9.98), pero hoy no pudo repetir esa hazaña en el nuevo estadio olímpico.

Como preludio de las pruebas de hoy, el sábado pudieron disfrutar de las pistas unos 700 estudiantes de enseñanza elemental y bachillerato que participaron en una competencia de atletismo escolar.