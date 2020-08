EEUU.- Biden no descarta "en absoluto" un segundo mandato si gana las elecciones presidenciales de EEUU

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El candidato del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este domingo que no descarta "en absoluto" la posibilidad de presentarse a la reelección para un segundo mandato a pesar de su edad.



"Creo que es normal preguntar a cualquiera de más de 70 años si es apto (...), pero mírenme", ha afirmado Biden en declaraciones a la cadena ABC. De ser elegido, será el presidente más mayor de la historia en tomar posesión.



Así, ha sido interrogado por la expresión de "candidato de transición" que ha empleado el propio Biden, y por si ello significa que sería un presidente de un solo mandato. "No. No significa eso", ha respondido.



"¿Deja la puerta abierta a ocho años de mandato?", le ha preguntado el entrevistador. "Absolutamente", ha respondido. Esta ha sido la primera entrevista conjunta de Biden con su candidata a vicepresidenta, Kamala Harris.



El presidente Donald Trump ha criticado recurrentemente la edad de Biden y sus posibles problemas mentales vinculados. La esposa de Biden, Jill, calificó la semana pasada de "ridículas" estas afirmaciones.