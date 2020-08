Ecuador.- Rafael Correa y Andrés Arauz ganan las primarias del Centro Democrático para las presidenciales de 2021

23/08/2020 Rafael Correa y Andrés Arauz POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR CENTRO DEMOCRÁTICO



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La candidatura de Andrés Arauz y Rafael Correa se ha impuesto en las elecciones primarias del partido Centro Democrático (CD), con lo que serán candidatos a presidente y a vicepresidente respectivamente en las elecciones previstas para el 7 de febrero de 2021.



La elección interna se ha realizado este sábado por la mañana por vía telemática. "La mañana de este sábado, 22 de agosto de 2020, Andrés Arauz y Rafael Correa fueron ratificados en las elecciones primarias de Centro Democrático", ha informado el partido en su página web.



Arauz es un economista de 35 años que ocupó diferentes cargos durante el gobierno de Rafael Correa. En concreto fue representante presidencial ante el Consejo Nacional de Valores, delegado ante el Directorio del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano.



En el 2015, fue designado como director general del Servicio Nacional de Contratación Pública y ministro Coordinador de Talento Humano. Este último cargo hasta el 2017, año en el que también se le encargó el Ministerio de Cultura.



El objetivo declarado de la coalición izquierdista Unión por la Esperanza (UNES), de la que forman parte tanto CD como la 'correísta' Fuerza Compromiso Social, es desbancar al actual Gobierno del presidente Lenín Moreno, que llegó al cargo como aliado de Correa, pero ambos se distanciaron en el marco de las investigaciones judiciales contra el expresidente y su entorno por corrupción.



Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017 con Moreno como 'número dos' durante gran parte de su mandato, fue condenado en abril a ocho años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el caso 'Sobornos', un fallo que fue confirmado en julio por la Corte Nacional de Justicia.



Tanto él como su exvicepresidente Jorge Glas y otras 16 personas fueron declarados culpables de un delito de cohecho como integrantes de una "red de corrupción" que habría funcionado entre los años 2012 y 2016 desde el Palacio de Carondelet para financiar sus actividades políticas a cambio de la adjudicación de contratos a empresarios.



El expresidente ecuatoriano, que fue condenado 'in absentia' porque vive junto a su familia en Bélgica, país natal de su mujer, aún puede recurrir en casación, por lo que la sentencia no es firme, si bien su regreso a Ecuador, algo obligatorio para registrarse como candidato, podría implicar su ingreso en prisión.



Correa no puede competir directamente por la Presidencia debido a una serie de enmiendas constitucionales aprobadas en el referéndum de 2018, entre ellas una que prohíbe la "reelección indefinida", cuya aprobación impulsó el propio Correa en 2015.