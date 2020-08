Ecuador impulsa un plan de la OEA para reactivar a las Mipymes afectadas por el coronavirus

Vista general de la fachada del edificio donde se desarrollan las sesiones de la OEA en Washington (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly/Archivo

Quito, 23 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador emprenderá un plan de digitalización para las micro y pequeñas empresas (Mipymes) que se han visto afectadas por los efectos de la pandemia del coronavirus en el país.

El Ministerio de Turismo impulsa esa iniciativa desarrollada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que se ha extendido por doce países de Latinoamérica y el Caribe.

La iniciativa está a cargo de Kolau, plataforma tecnológica de Sillicon Valley, en Estados Unidos, y ha sido replicada en países como Chile, Paraguay, Jamaica, México, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Así lo refirió a Efe Daniel Sánchez, de Kolau, quien aseguró que esta es una iniciativa que permite reactivar los pequeños negocios de una manera "fácil, rápida y gratuita".

Comentó que cuando surgió esta iniciativa, en 2015, el objetivo era "cerrar la brecha tecnológica" entre los diferentes tipos de empresas en el continente pero, con la llegada del coronavirus y sus secuelas, busca ayudar a sobrevivir y desarrollarse a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Y es que, según Sánchez, "la mortalidad" de las pequeñas empresas en el continente ha crecido en un 20 % en los últimos años, pero ha recrudecido con la pandemia.

Ante este fenómeno, el proyecto busca "mitigar el impacto del coronavirus" y ayudar al mercado a contar con soluciones en "el periodo post-pandemia", añadió el experto.

Para Sánchez, las Mipymes afrontar tres problemas fundamentales para acceder a las soluciones tecnológicas: "No tienen tiempo, tampoco conocimiento digital y no tiene dinero para contratar a alguien que lleve su web".

Por eso, este plan sugiere a los emprendedores que creen su propia página web, bajo el criterio que este desarrollo en línea es vital para la supervivencia en los actuales tiempos de pandemia y en el futuro.

"Crea tu página web con comercio electrónico integrado, rompiendo las tres barreras (tiempo, conocimiento y dinero) y es fácil, rápido y gratuito", remarcó al mencionar que municipios como los de Quito, Guayaquil y Cuenca han mostrado ya interés en el plan.

El criterio que prima, dijo, es que "el canal de venta ya no es la tienda física, sino la web", ya que en la actualidad los clientes buscan sus productos en el internet.

En Ecuador, el Ministerio de Turismo es el que impulsa esta iniciativa, aunque no sólo está dirigida a este sector, sino a todo el espectro de las Mipymes, acotó.

Sánchez, además, identificó a restaurantes, comercio en general, textil, zapatos, así como los servicios de consultoría y asesoría, hoteles y alojamientos como los sectores de la industria que más se han digitalizado en este tiempo.

Además, dijo que en Ecuador "la pandemia ha acelerado la conciencia digital" que asoma como una solución "imprescindible para sobrevivir", ya que las Mipymes se encuentran ante el dilema: " O lo hacen o desaparecen".

Sánchez invitó a los pequeños y medianos empresarios del país ha observar las ventajas que ofrece el plan en los portales web de Kolau y del Ministerio ecuatoriano de Turismo, donde dijo que se encontrará esta solución "con sólo hacer un click".