Dustin Johnson se exhibe con birdie y eagle en las finales y tiene cinco golpes de ventaja

En la imagen el golfista estadounidense Dustin Johnson. EFE /TANNEN MAURY /Archivo

Norton (Massachusetts, EE.UU.), 22 ago (EFE).- Toda una exhibición la que dio este sábado el golfista estadounidense Dustin Johnson en la tercera ronda del torneo Northern Trust, correspondiente a los playoffs de la FedEx Cup al concluir el recorrido con 64 golpes (-7) después hacer birdie y eagle en los dos últimos hoyos.

Johnson sumó 191 golpes (-22) y tiene ya cinco de ventaja sobre sus compatriotas Harris English y Scottie Scheffler, que comparten el segundo lugar con 196 impactos (-17) después que ambos entregaron tarjetas en el recorrido por el campo del TPC Boston de 66 (-5) y 67 (-4), respectivamente.

Mientras que el surafricano Louis Oosthuizen entregó tarjeta de 68 (-3) y sumó 198 golpes (-15) que lo dejaron en solitario en el cuarto lugar.

Pero el gran protagonista de la jornada fue Johnson, que dominó por completo con todas las variedades de golpes y aunque cometió un bogey en el hoyo 13 antes había logrado cinco birdies, incluidos dos conecutivos (hoyos 7 y 8), para luego reivindicar su clase con el cierre expetacular de recorrido.

Johnson estuvo impecable en todo lo que hizo ante la frustración de sus rivales que ven que tendrán muy difícil ya aspirar a quitarle el triunfo cuando el domingo concluya la cuarta ronda.

Cierto que al final Johnson no tuvo la solidez del día anterior cuando logró 60 impactos (-11) y estuvo en las puertas de haber establecido un récord dentro del PGA tour si hubiese bajado hasta los 57 impactos.

Johnson dejó atrás la gran jornada anterior anterior y lució igual de bien el sábado. En lugar de un comienzo rápido, fue un gran final. Hizo un birdie de 20 pies (seis metros) el 17, luego embocó un 40 pies (17 metros) arriba de una cresta y bajó hacia el hoyo para el eagle en el par 5 18.

Pero los buenos resultados y la ventaja que tiene en la clasificación no es motivo para que Johnson se muestre confiado y expresó todo lo contrario.

"Estoy en una gran posición y me gusta donde estoy, pero todavía voy a tener que salir y lanzar un buen puntaje", declaró Johnson. "Puedes bajar aquí y los rivales están bajando todos los días, especialmente con las condiciones que tenemos: greens perfectos, el campo de golf está en excelente forma y no hay mucho viento".

Johnson sabe que es mejor no pensar que se acabó. Apenas una hora antes de firmar por su 64, estaba empatado en el liderato hasta que English hizo bogeys en el 16 y 17 y falló un putt para birdie de 7 pies en el hoyo final para un 66.

Por eso Johnson aseguró que el domingo esperaba realizar el mejor recorrido de todo el torneo para de esa manera no sufrir ningún tipo de sorpresa, que realmente lo sería si al final no se lleva de Boston el título de campeón.

"Ahora solo vale el pensar en lo que tengo que mejorar cuando este el domingo en el campo y luego ya llegará el momento de la celebración si al final se da.