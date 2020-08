Coronavirus.- Italia registra 1.210 casos nuevos de coronavirus, el número más alto en más de tres meses

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Gobierno italiano ha informado este domingo de 1.210 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, la cifra más alta desde mediados de mayo, según el balance presentado por Protección Civil.



El total de contagios es de 259.345, y siete nuevos fallecidos elevan el total de víctimas mortales a 35.437. El número de casos activos, esto es, descontando decesos y recuperados, es de 18.438, 69 de los cuales están en cuidados intensivos. Un total de 205.470 pacientes se han recuperado de la enfermedad.



El número de nuevos casos llegó a descender a 114 a mediados de julio, pero desde entonces no ha hecho más que repuntar, entre informaciones de falta de compromiso de los ciudadanos a la hora de respetar las normativas de distanciamiento social, y la reapertura del turismo.



Lacio y Lombardía han constatado más casos nuevos este domingo que ninguna otra región, y un 60 por ciento de estos nuevos casos están vinculados a llegadas a los aeropuertos internacionales de Roma y Milán, así como los procedentes de Cerdeña, uno de los más recientes epicentros de coronavirus en el país.



NO AL CONFINAMIENTO



El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, ha asegurado este domingo que no habrá un nuevo confinamiento como consecuencia del coronavirus a pesar del repunte de casos que se está detectando en toda Europa.



"No va a haber un nuevo confinamiento", ha afirmado Speranza en una entrevista publicada este domingo por el diario 'La Stampa'. El ministro ha destacado que la actual situación de Italia es muy distinta de la de febrero y marzo, cuando el virus se contagiaba sin control.



"Soy optimista, aunque prudente. Nuestro servicio sanitario es ahora mucho más fuerte", ha añadido Speranza. En concreto, ha señalado que se han duplicado el número de camas de cuidados intensivos desde marzo.



La subsecretaria del Ministerio de Sanidad, Sandra Zampa, ha reforzado el mensaje en declaraciones al 'Corriere della Sera': "¡No más confinamientos!", ha remachado. "Hemos visto que ningún país se puede permitir cerrar todo a la vez (...). La ausencia de prohibiciones otorga a los ciudadanos una mayor responsabilidad", ha apuntado.



Sin embargo, ha indicado que podría haber importantes restricciones en municipios o zonas concretas en las que se detecten brotes de importancia. "Es probable, pero no habrá cierre de regiones enteras", ha explicado.