Consigue las pestañas de Meghan Markle que tanto deseas

MADRID, 22 (CHANCE)



¿Será uno de esos secretos o consejos que se dan entre sí las cuñadas? Puesto que es sabido, por ejemplo, que Kate Middleton utilizó en su boda una máscara de RevitaLash Cosmetics, marca famosa por su suero de pestañas para mejorar su longitud, grosor y curvatura, y del cual justamente es asidua la esposa de Harry.



Casualidad o no, es este producto, precisamente, una de las claves del tocador de la duquesa de Sussex, de quien se conoce desde hace años su debilidad por él, ya que permite no tener que usar pestañas postizas. Pues bien, ahora que sabemos el producto, queda la guinda del pastel: su precio, ya que hasta finales de mes se puede conseguir con un 10% de descuento en la página oficial de la marca.



RevitaLash' Advanced es uno de los tratamientos para pestañas más vendidos a nivel mundial. Se trata de un acondicionador y fortalecedor que posee una combinación patentada de ingredientes, formados por potentes complejos peptídicos e infusiones botánicas. Con una receta bastante secreta -similar a lo que en bebidas podría ser la de la Coca Cola-, favorece la salud de la pestaña desde su nacimiento, mejorando visiblemente longitud, curvatura y grosor.



Con las pestañas completamente desmaquilladas, se aplica una fina línea de RevitaLash' Advanced directamente encima de la línea de pestañas. No en la piel, como se haría con el eyeliner, sino en la salida del vello. Solo se aplica una vez al día.



Este suero estrella para mejorar el aspecto de las pestañas se puede encontrar en tres tamaños: 1ml (55€), 2ml (105€) y 3,5ml (135€). La web de la marca ofrece un descuento del 10% en pedidos superiores a 50€ con el código FELIZAGOSTO. El tamaño mayor suele durar alrededor de seis meses.