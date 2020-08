C.Marfil.- Acusada de "insurrección" una activista por convocar protestas contra un tercer mandato de Ouattara

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la ONG Alternativa Ciudadana de Costa de Marfil (ACI), Pulchérie Gbalet, ha sido detenida como consecuencia de las manifestaciones iniciadas el 13 de agosto para protestar contra un posible tercer mandato presidencial de Alassane Ouattara. Gbalet ha sido acusada de "insurrección", entre otros cargos.



"Desde el martes está acusada por destrucción intencionada de bienes públicos, convocatoria de una concentración, participación en un movimiento insurreccional y quebrantamiento del orden público", ha explicado el fiscal Yeo Abel Nangbele, citado por el portal de noticias Too.ci.



Gbalet ha sido detenida en un hotel del barrio de Yopougon, en el oeste de Abiyán, y ha sido trasladada a dependencias policiales. Ya ha designado a sus abogados.



Yeo Abel ha señalado que Gbalet "no discute" las acusaciones: "llamó repetidamente a los marfileños a tomar las calles indefinidamente" en unas protestas en las que se han apedreado y quemado autobuses y resultaron en "lesiones de agentes del orden". En particular ha mencionado los disturbios en Bonoua, donde "el comisario de Policía fue linchado y la comisaría, saqueada e incendiada".



El balance oficial es de "seis muertos, 173 heridos, alrededor de 1.500 desplazados internos y 69 detenidos", según Yeo Abel, que ha subrayado que hay una investigación en marcha para identificar a los responsables.



Mientras, el propio Ouattara ha salido al paso de las voces que cuestionan la legalidad de un tercer mandato presidencial. "No hay retroactividad, nada me impide ser candidato", ha subrayado Ouattara tras su nominación formal de este sábado.



"Esta constitución la hice yo para Costa de Marfil, para los marfileños, así que ¿quién conoce esta Constitución mejor que yo? Nadie. Así que dejen de intoxicar a los marfileños", ha remachado.



Ouattara ha sido confirmado este sábado como candidato de su formación, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP), para las elecciones previstas para el 31 octubre. Ouattara no tenía previsto concurrir, pero el repentino fallecimiento en julio del primer ministro y candidato gubernamental, Amadou Gon Coulibaly, hizo que se postulara.



El nombramiento se ha producido este sábado en un acto multitudinario en el Estadio Felix Houphouët-Boigny de Abiyán y ha contado con la presencia de simpatizantes del RHDP llegados en autobuses de distintos puntos del país.