China cumple una semana sin contagios locales, salvo cuatro asintomáticos

Pekín, 23 ago (EFE).- Los nuevos casos de coronavirus en China se redujeron el sábado a 12, frente a los 22 registrados el viernes, todos ellos procedentes del exterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.

Se trata del séptimo día consecutivo sin contagios a nivel local, según los datos oficiales, que no incluyen a los asintomáticos -de los que se detectaron cuatro esta semana- entre los casos confirmados.

El jueves China había registrado un total de 22 nuevos casos, al igual que el viernes, mientras que el miércoles se habían contabilizado siete nuevos contagios.

Esta semana se detectaron cuatro casos asintomáticos a nivel local, uno cada día hasta el viernes, cuando todos fueron procedentes del exterior, igual que sucedió ayer.

Cinco de las nuevas infecciones importadas del sábado se detectaron en la provincia de Hebei (noreste), dos en Tianjin (noreste), dos en Guandong (sur), dos en Shaanxi (norte) y una en Fujian (sureste).

No se contabilizó ninguna muerte y se registraron dos casos sospechosos llegados del exterior en Fujian.

El sábado 44 pacientes fueron dados de alta y 1.478 contactos cercanos a los contagiados dejaron de estar en observación médica.

El número de casos graves se redujo en tres respecto al día anterior.

Los casos importados activos se elevaron a 212, dos de ellos graves, entre el total de 2.402 detectados desde el comienzo de la pandemia, entre los que no se ha producido ninguna muerte.

El total de casos activos en el país se sitúa en 422, 16 de ellos graves, de entre los 84.951 contagios contabilizados desde el inicio de la enfermedad, que han ocasionado 4.634 fallecimientos.

Se han rastreado un total de 810.959 contactos cercanos a los infectados, de los que 13.730 permanecen todavía bajo observación médica.

Respecto a los asintomáticos, que China no considera casos confirmados, se detectaron 15 nuevos, todos ellos procedentes del extranjero, mientras que 370 permanecen bajo observación médica, 289 de ellos llegados del exterior.

En la región administrativa especial de Hong Kong, que vive una tercera oleada del virus desde principios de julio, los casos confirmados se elevan a 4.657 -que han causado 76 muertes- de los que 683 permanecen activos.

El rebrote en Hong Kong ha llevado a decretar nuevas medidas preventivas para evitar la propagación y a emprender una campaña de test masivos.

En Taiwán, los casos activos se sitúan en 30, de entre el total de 487 contagios en la isla, que produjeron 7 fallecimientos.