Bielorrusia.- Ningún detenido durante las manifestaciones de este domingo en Bielorrusia

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Ministerio del Interior de Bielorrusia, Olga Chemodanova, ha informado que no se ha producido ninguna detención durante la manifestación de la oposición celebrada este domingo en la capital, Minsk. Este ha sido el 15º día consecutivo de protestas contra la reelección del presidente del país, Alexander Lukashenko.



"En cuanto a Minsk, no hubo detenidos por cometer delitos (durante la protesta). En cuando al país, informaré adicionalmente mañana", ha explicado Chemodanova en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.



Afirmó además que no se informará sobre el número de participantes de la protesta de este domingo hasta el lunes por la mañana. La manifestación de miles de personas ha marchado hasta el palacio presidencial, el Palacio de la Independencia, pero los participantes tuvieron que retroceder ante el bloqueo de la policía antidisturbios.



La oposición bielorrusa exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado de forma contundente. Además, la oposición denuncia fraude y buena parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado.



Los bielorrusos han venido manteniendo desde entonces multitudinarias manifestaciones contra el veterano mandatario, en el poder desde 1994, que se han saldado hasta la fecha con al menos dos muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, la mayoría de los cuales ya han sido liberados.