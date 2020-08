Asociación para Defensa de Sanidad Pública pide estudiar volver a fase 2 y critica la actuación "incompetente" regional

MADRID, 23(EUROPA PRESS)



La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha propuesto a la Comunidad de Madrid "evaluar la necesidad de volver a la fase 2" ante el aumento de los rebrotes por Covid-19 y ha reprochado su actuación "irresponsable e incompetente".



De acuerdo con un comunicado emitido por la asociación, consideran que se la gestión sanitaria no ha sido la acertada y que aún "no se ha producido una rectificación y la situación sigue empeorando a pasos cada vez más acelerados".



Por tanto, han propuesto una serie de medidas, entre ellas la de evaluar la posibilidad de volver a la fase 2 y realizar "confinamientos selectivos" en zonas de "especial incidencia". Además han transmitido su idea de establecer un sistema de rastreo eficaz aumentando el número de rastreadores hasta alcanzar los 2.600 y a la vez asegurar su eficacia.



También han considerado necesario reforzar la Atención Primaria incrementando sus efectivos y abriendo todos los centros de salud de la región en horario de mañana y tarde, y han apostado por la apertura de las 1.300 camas hospitalarias "que se han cerrado en los centros públicos" con las vacaciones para poder asumir "un probable aumento de las hospitalizaciones por Covid-19".



Finalmente, han propuesto aumentar las dotaciones de los laboratorios públicos para la realización de pruebas PCR y establecer un Plan de Asistencia y Control de las residencias de mayores que aumente sus recursos sanitarios.



"Se trataría de reforzar la Sanidad Pública, de preocuparse más por controlar los contagios y menos por los negocios de empresarios amigos ya que la situación es muy complicada y precisa de actuar con celeridad y de manera coordinada si no queremos que empeore", han sentenciado.