Así han sido las vacaciones de Belén Esteban en Tenerife

MADRID, 23 (CHANCE)



Belén Esteban ha vuelto a dar señales de vida. Y es que desde que se marchó de Sálvame para empezar con sus esperadas vacaciones, no hemos vuelto a saber de ella. Hoy, la princesa del pueblo ha subido un álbum de fotografías en las que ha mostrado lo bien que se lo ha pasado con su marido y familiares.



La colaboradora de Sálvame ha estado en Tenerife y ha pasado unos días maravillosos rodeada de sus familiares y por supuesto, de su marido Miguel, con el que ha subido unas fotografías muy románticas en las que demuestran el amor que sienten mutuamente.



En estas imágenes podemos ver cómo Belén Esteban no se ha separado ni un solo momento de su marido, del que ha estado separada en el confinamiento para evitar un posible contagio de Covid-19, y de sus familiares. A la princesa del pueblo no se le borra la sonrisa de la cara y es que esperemos que esté preparada para la vuelta a su programa porque sin duda, le esperan temas uy interesantes de los que hablar.