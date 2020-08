Andy Murray regresa fuerte; Felix y Shapovalov dominan; pierden Cabal y Farah

EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 23 ago (EFE).- El veterano británico Andy Murray y los jóvenes canadienses Feliz Auger-Aliassime y Denis Shapovalov fueron los grandes protagonistas de la primera jornada del Masters Cincinnati, que este año se disputa en Nueva York, por culpa de la pandemia del coronavirus, y la burbuja en la que se ha convertido el recinto del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, de Flushing Meadows.

En su primer partido del año, Murray hizo un regreso ganador al ATP Tour con una reñida victoria 7-6 (6), 3-6 y 6-1 contra el joven estadounidense Frances Tiafoe, de 22 años, en lo que fue el primer duelo para ambos en el circuito profesional.

El tres veces campeón de Grand Slam, que ha estado inactivo todo el año debido a problemas recurrentes con su cadera operada, confirmó que ha mejorado en la movilidad y que poco a poco espera recuperar su mejor tenis.

Murray, de 33 años, que ganó el Masters de Cincinnati en 2008 y 2011, con ambos títulos a expensas del serbio Novak Djokovic, en la segunda ronda tendrá de rival al alemán Alexander Zverev.

Mientras que la gran sorpresa de la jornada la dieron los ingleses Jamie Murray y Neal Skupski en la competición de dobles tras eliminar a los primeros cabezas de serie los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah a los que vencieron por 7-6 (5) y 7-6 (3).

El #NextGenATP Auger-Aliassime, por su parte, se impuso por 6-4 y 6-1 ante el georgiano Nikoloz Basilashvili y logró el pase a la segunda ronda, pero sin que recibiese los aplausos de los aficionados por el triunfo logrado, el elemento más extraño al que los tenistas se tienen que enfrentar cuando llegan a las instalaciones de Flushing Meadows.

"Fue extraño ... el no poder cumplir con el ritual de lanzarle una pelota a los aficionados cuando concluyes el partido", comentó Auger Aliassime, que se convirtió en el primero que logró el pase a la segunda ronda tras haber disputado el partido de primera.

Apoyados en su poderoso saque, su compatriota Shapovalov, 12 preclasificado, y el veterano surafricano Kevin Anderson, también consiguieron sendas victorias.

Shapovalov impuso el poder de su saque y venció con facilidad por 6-3 y 6-3 al croata Marin Cilic, campeón del torneo en el 2016, después de 79 minutos de juego en los que el joven tenista canadiense solo se enfrentó a un quiebre, mientras que colocó nueve 'aces' y ganó el 60 por ciento de los puntos con el segundo servicio en comparación con el 29 de su rival.

Cilic, No. 37 del mundo, también ha tenido éxito en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, donde en el 2014 ganó el título del US Open, pero esta vez nada pudo hacer ante el mejor juego del jugador canadiense, quien tendrá como próximo rival al alemán Jan-Lennard Struff, que venció al australiano Alex De Minaur por 6-2 y 6-4.

Shapovalov, antes de que se suspendiera el ATP Tour debido a la COVID-19, jugó su último partido contra Marin Cilic en el Open 13 Provence en Marsella.

Múltiples cambios de camisa y tres horas de trabajo no detuvieron a Anderson a la hora de conseguir la victoria por 7-6 (3), 4-6, 6-3 frente al inglés Kyle Edmund, lo que le da la oportunidad de enfrentarse al griego Stefanos Tsitsipas.

La victoria fue la primera de Anderson en un Maters 100 de la ATP desde marzo de 2019.

El exnúmero cinco del mundo, que juega por décima vez el torneo, ganó en un estadio vacío después de casi tres horas de trabajo.

A pesar de todos los problemas de lesiones del sudafricano en los últimos cuatro años, incluidas las cirugías de rodilla derecha en septiembre de 2019 y febrero de 2020, Anderson nunca se ha rendido y, a la edad de 34 años, está en el camino de regreso una vez más.

La jornada también dejó los triunfos del lituano Ricardas Berankis, que entró al cuadro principal por la fase de clasificación, y venció 6-7 (4), 6-4 y 7-5 al estadounidense Tommy Paul, y su próximo rival será el gran favorito al título, Djokovic.

El croata Borna Coric pasó a la segunda ronda tras la retirada del francés Benoit Paire después que el partido estaba a su favor por 6-0 y 1-0, mientras que el español Pablo Carreño Busta ganaba por 7-5 y 6-1 al serbio Dusan Lajovic.

El canadiense Milos Raonic ganó (6-4 y 6-4) al estadounidense Sam Querrey y el serbio Filip Krajinovic al italiano Salvatore Caruso por 7-5 y 6-4 y será el rival del austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie.