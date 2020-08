119-107. Schroder y Paul dan primer triunfo a Thunder y los mete en la serie

En la imagen el alemán Dennis Schroder. EFE /WU HONG /Archivo

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 22 ago (EFE).- La combinación de los bases, el alemán Dennis Schroder y Chris Paul, que aportaron 55 puntos fue la clave que permitió a los Thunder de Oklahoma City vencer este sábado a los Rockets de Houston en la prórroga del tercer partido de la eliminatoria de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

El triunfo fue el primero conseguido por los Thunder en la serie que está 2-1 a favor de los Rockets y que disputan al mejor de siete con el cuarto partido programado para el próximo lunes.

Schroder aportó 29 puntos, mientras que Paul, exjugador de los Rockets, llegó a los 26, siendo ambos claves en la prórroga cuando los Thunder anotaron los 12 primeros tantos que hicieron la diferencia en el marcador final.

Paul comenzó la prórroga con dos triples demoledores que dejaron sin reacción al equipo de Houston que se puso abajo con el parcial de 104-116.

El escolta James Harden anotó 38 puntos como líder de los Rockets, pero no pudo concluir el partido al ser eliminado por seis faltas personales cuando aun faltaban 53 segundos para que finalizase el tiempo de prórroga, primera vez que lo hizo en lo que va de temporada.

Houston falló sus primeros siete tiros del tiempo extra antes de que el escolta-alero Danuel House Jr. hiciera un triple con menos de un minuto por jugar. Para entonces ya era demasiado tarde.

Harden estaba decepcionado de que los Rockets perdieran la oportunidad de tomar la delantera en la serie y dijo que cometieron algunos errores mentales que fueron los que les costaron el partido.

Los Thunder tuvieron tuvo un ataque anotador balanceado con el escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander que aportó 23 puntos y el ala-pívot italiano Danilo Gallinari llegó a los 20 tantos.

El ala-pívot Jeff Green tuvo 22 puntos como sexto jugador de los Rockets, que siguen sin su base estrellas Russell Westbrook, baja por lesión con un tirón en el cuádriceps derecho.

El entrenador de Rockets, Mike D'Antoni, dijo que Westbrook está mejorando e hizo algunos tiros en el entrenamiento del viernes, pero todavía no está seguro de cuándo volverá.

Esta vez los Rockets no pudieron tener a los triples como su mejor arma del ataque al anotar sólo 15 de 50 intentos.

Mientras que Adams dejó el partido durante la prórroga con un hematoma en la rodilla derecha y acabó con el líder del juego interior de los Thunder al capturar 13 rebotes.