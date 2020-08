Utah aplasta a Denver y Celtics y Raptors encarrilan sus series en NBA

Los Utah Jazz trituraron el viernes a los Denver Nuggets por 37 puntos de ventaja y se colocaron 2-1 en su serie de primera ronda de playoffs de la NBA, mientras los Celtics y Raptors se impusieron a Philadelphia y Brooklyn para ponerse 3-0.

De vuelta a Disney World (Orlando) tras el nacimiento de su hijo, Mike Conley anotó 27 puntos para liderar la contundente victoria de Utah frente a los Nuggets por 124 a 87.

El veterano base, que abandonó la "burbuja" de Disney World el domingo y aún no había debutado en la serie, firmó una espectacular estadística de 27 puntos (9 de 13 en tiros de campo) con 7 triples (igualando el récord de su carrera) y 4 asistencias.

"Estoy muy feliz de estar de regreso", dijo Conley, de 32 años. "En los cuatro días que estuve fuera intenté mantenerme activo pero los compañeros me lo han hecho muy fácil".

La estrella de los Jazz Donovan Mitchell no tuvo que asumir tantas responsabilidades esta vez y terminó con 20 puntos mientras el pívot francés Rudy Gobert fue una pesadilla en la pintura de los Nuggets con 24 puntos y 14 rebotes.

"Gobert nos dominó hoy, Conley nos dominó hoy", lamentó Mike Malone, técnico de Nuggets. "Esta actuación no estuvo ni cerca de ser buena desde el punto de vista del esfuerzo y la competitividad".

En el naufragio de los Nuggets, el pívot serbio Nikola Jokic logró 15 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes mientras el base Jamal Murray protagonizó una desafortunada serie de 5 de 16 en tiros de campo (31%) para terminar con 12 puntos y 6 asistencias.

"No vamos a ir a ninguna parte si Nikola y Jamal anotan 27 puntos combinados. En los equipos que están ganando, sus mejores jugadores están jugando bien", señaló Malone. "Pero esto no es solo sobre Jamal y Nikola, todos tienen un trabajo que hacer, yo incluido".

- Sixers y Nets al borde del precipicio -

En un triunfo sellado en el minuto final, los Boston Celtics se pusieron 3-0 arriba ante los Philadelphia 76ers, que se asoman ya al abismo de la eliminación.

En esta ocasión, los Sixers vendieron cara su derrota llegando al minuto y medio final con una ventaja de dos puntos (94-92), momento en el que se les apagaron las luces y encajaron un parcial de 10-0 para la derrota final por 102 a 94.

Alrededor del dominante Joel Embiid, que terminó con 30 puntos y 13 rebotes, el ala-pívot Tobias Harris firmó 15 puntos y 15 rebotes y el escolta Josh Richardson 17 unidades.

Sin embargo, los Sixers tuvieron una errática actuación en el lanzamiento, con un pobre 29,5% en tiros de campo, que les condujo de nuevo a la derrota.

"Estamos frustrados, tristes, decepcionados, todo lo que puedas imaginar", describió Tobias Harris.

Los Celtics volvieron a aprovechar la velocidad de su trío Kemba Walker (24 puntos), Jaylen Brown (21) y Jayson Tatum (15), que este viernes estuvo poco inspirado en el lanzamiento con 6 canastas de 19 intentos.

- "No quiero ser barrido" -

Menguados por la baja de su figura Ben Simmons, si caen de nuevo el domingo los Sixers sufrirán una eliminación por la vía rápida que pondría en jaque todo su proyecto.

"No quiero ser barrido, no quiero eso en mi currículum y haré todo lo que pueda para que no pase", subrayó Embiid. "Viendo los partidos y las oportunidades que tuvimos, podemos hacerlo".

"No nos podemos rendir. Tenemos que hacer más, yo tengo que hacer más", dijo el pívot, que estuvo impreciso en el tiro con 7 anotados de 20 intentos.

En su turno, los Toronto Raptors vencieron por un cómodo 117 a 92 a los Brooklyn Nets y también se colocaron 3-0. El base Fred VanVleet anotó 8 de sus 22 puntos (con 6 triples) en los primeros tres minutos para que su equipo tomara distancia en el marcador desde el principio.

El ala-pívot camerunés Pascal Siakam anotó 26 puntos y capturó 8 rebotes mientras el pívot hispano-congoleño Serge Ibaka logró 20 puntos (con 3 triples) y 13 rebotes en solo 22 minutos en pista para los Raptors, vigentes campeones de la NBA.

Por los Nets, que llegaron a Disney World con las bajas de sus estrellas kevin Durant y Kyrie Irving, el escolta Caris LeVert hizo 15 puntos y 6 asistencias.

El cuarto partido de estas eliminatorias se disputará el domingo. La jornada del viernes finaliza con el partido entre Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers, con la serie empatada 1-1.

