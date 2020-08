Tuchel: "El Bayern tiene la ventaja de estar acostumbrado a estos partidos"

EFE/EPA/Miguel A. Lopes

Lisboa, 22 ago (EFE).- El técnico alemán del PSG, Thomas Tuchel, destacó este sábado en la rueda de prensa previa a la final de la Liga de Campeones que su equipo disputará contra el Bayern Múnich que el conjunto alemán "tiene la ventaja de estar acostumbrado a jugar estos partidos".

"Es un gran club", afirmó Tuchel, y señaló que Bayern es un equipo "muy, muy fuerte".

Tuchel aseguró que el PSG no va a variar el estilo de juego este domingo y que cree que jugará el mismo equipo que en la semifinal contra el Leipzig.

"No sé si jugará Pavard, si Kimmich jugará en el medio. Pero creo que será el mismo equipo", manifestó.

Sobre la actividad de sus jugadores en las horas previas al encuentro, Tuchel explicó que este sábado no han hecho trabajo táctico y que el domingo harán la rutina de siempre, ya que "no es el momento de cambiar las cosas"

Respecto a la presencia de Marco Verratti en el once inicial debido al golpe que sufrió en la semifinal, Tuchel manifestó que "se siente bien" y se ha entrenado sin problemas, aunque no aclaró si jugará de inicio.

También dejó en el aire la presencia en el once del portero costarricense Keylor Navas, que se lesionó en el partido de cuartos contra el Atalanta.

Destacó que sus jugadores están con "confianza" y tendrán la libertad de juego suficiente para encontrar los espacios a la hora de atacar la línea defensiva del Bayern.

Tuchel dijo que el partido se puede decidir por los "pequeños detalles" e insistió en la idea de que no va a cambiar el estilo de juego para la final, sino que va a mantener la línea de los encuentros anteriores.

"Es una competición difícil", subrayó, y aseguró que su equipo tiene muchas ganas "de hacer un buen partido".

"Mañana tendrán que trabajar duro todos los futbolistas durante los 90 minutos", manifestó.