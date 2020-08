Tony Arbolino a ritmo de récord en Moto3

El piloto italiano de Moto3 Tony Arbolino (Rivacold Snipers Team). EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 22 ago (EFE).- El italiano Tony Arbolino (Honda) se metió en la segunda clasificación directa a ritmo de récord tras concluir la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estiria de Moto3 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, en la que hasta cinco pilotos españoles han conseguido el pase a la misma.

El italiano marcó un nuevo récord absoluto de la categoría al rodar en su última vuelta en 1:35.767 en lugar del 1:35.778 que él mismo detentaba desde el pasado año en este trazado y, en su misma vuelta, el español Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), consiguió el tercer tiempo más rápido y por tanto meterse en la segunda clasificación directa, un objetivo que el primer día de entrenamientos no había conseguido.

Además de Sergio García, estarán en la segunda clasificación directa Jaume Masiá (Honda), cuarto; Raúl Fernández (KTM), quinto; Albert Arenas (KTM), séptimo; y Jeremy Alcoba (Honda), duodécimo.

Era la última sesión, en la que todos los pilotos se juegan el pase a la segunda clasificación directa o se ven en la obligación de pasar por la primera, pero las estrategias no cambiaron y prácticamente hasta los minutos finales nadie se jugó nada, pero ya en la última salida el ritmo resultó frenético e intenso, con todos los pilotos buscando un buen rebufo para mejorar.

Hasta entonces, las referencias fueron el italiano Celestino Vietti (KTM) y el español Albert Arenas (KTM), líder del mundial, con sus registros del primer día.

La tensión de los minutos finales se tradujo en algún tipo de error, como el protagonizado por el japonés Ryusei Yamanaka (Estrella Galicia 0'0 Honda), que se fue al suelo y no pudo mejorar, lo que sí hizo el italiano Tony Arbolino (Honda), con nuevo récord del circuito incluido.