The Brooks, la banda canadiense que mantiene vivos el soul y el funk

México, 22 ago (EFE).- La banda canadiense The Brooks nació en 2013 a partir de un grupo de amigos que querían simplemente reunirse y tocar. Ahora, encabezados por el icono Alan Prater, ya cuentan con una trayectoria y esperan seguir haciendo bailar a muchas personas con sus ritmos de soul y funk.

"El punto es que cuando empezamos con el grupo éramos un grupo de amigos que simplemente quería hacer música en el estudio, no era intencional ser una banda ni hacer este proyecto, tuvimos la oportunidad de tocar y comenzamos a invitar a diferentes músicos y cantantes", dijo Philippe Look, guitarrista, cantante, multi-instrumentalista y miembro fundador de la banda.

Y uno de los invitados fue Prater, una eminencia del jazz nacida en Florida (EE.UU.) y reconocido por haber estado en giras junto a Michael Jackson en la era de "Thriller", entre muchos otros célebres músicos.

A pesar de su larga y exitosa trayectoria, haber dado con The Brooks fue para él una fortuna, al igual que para ellos, que tan pronto llegó Prater sintieron una enorme conexión porque entendió exactamente lo que querían hacer dada su extensa experiencia.

"Soy muy afortunado de que nos hayamos encontrado. Hay una brecha generacional pero en el momento en que los vi hacer lo que hacen le dije a mi mujer 'Oh Dios mío, esto es increíble'. Me atrajeron y yo les atraje, fue amor a primera vista", expresó el músico estadounidense a Efe via Zoom desde Canadá.

Actualmente están presentando la canción "Turn up the sound", que formará parte de un álbum que saldrá en octubre.

Sobre la canción ambos opinaron que es un tema para bailar y divertirse, al igual que el disco que presentarán, algo que, dijo Look, es en parte nuevo para ellos.

"El álbum es en realidad diferente para nosotros en este punto, porque es muy orquestal, tenemos una gran orquesta, queríamos experimentar con eso. Hay mucha instrumentación pero también seguimos trayendo la parte divertida, el funky y también algo similar a hip hop", detalló el músico.

PARA BAILAR EN CUARENTENA

Además, coincidieron en que es un buen momento para escuchar funk, ya que millones de personas en todo el mundo tienen que permanecer en casa debido a la pandemia de coronavirus y no pueden acudir a locales a escuchar música en directo y bailar.

Ese es el poder del funk, comienza a sonar y algo sucede que los oyentes necesitan mover su cuerpo.

"Se siente bien escuchar música, ojalá que así sea (con el disco). Se tocan muchos asuntos en el álbum que hacen sentir bien y te ayudan a salir de cualquier cosa. Esta música expresa alegría y amor", dijo Prater.

Para él, la música que hacen está basada en la vida, en lo que pasa en cada momento y dejan que el sonido y las letras hablen por sí mismas para que la gente conecte con ella. "Eso es lo que hace la música funk", apuntó.

Ambos, al igual que el resto de la banda, están unidos por el amor por esta música, algo que, consideraron, les hace mantener la ilusión por el simple hecho de que es algo más grande que ellos mismos.

Para Look, Alan es el claro ejemplo de "mantener los sueños vivos sin importar nada más" y de "continuar haciendo música porque es algo más grande de tú", a lo que Prater respondió "¡Exacto!".

"No podemos relacionar el día a día sin la banda, es un reto, pero es algo muy importante y profundo. Hacer música, tocar música, conectar con la gente... Nos morimos de ganas de volver a hacerlo (en directo)", matizó Phil.

Pero aún así no han parado de trabajar durante la cuarentena, pues muchos de ellos tienen la fortuna de tener un estudio en casa y poder compartir ideas para sus próximos trabajos.

Prater, que lleva varias décadas encima de los escenarios, se ha sentido sorprendido por lo "loco" que es ahora reunirse con más personas para luego volver a casa, mientras que Look ha pasado tiempo con su familia pero también componiendo y trabajando en su música, ya que muchas de las canciones de The Brooks son de su autoría.

Por último, el icono quiso dar un mensaje para animar a la gente a escuchar a The Brooks: "Ojalá puedan encontrar algo en nuestra música y se sientan bien, se expresen y se lo digan a sus amigos. Somos una banda joven y seguimos creciendo, la música ahora es muy rápida: se usa y se tira. Escuchen un álbum por unos meses o incluso un año".

