Showtime cancela "Penny Dreadful: City of Angels" tras su primera temporada

En la imagen, Natalie Dormer, actriz del show Penny Dreadful: City of Angels, que fue cancelado. EFE/PAUL BUCK/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ago (EFE).- "Penny Dreadful: City of Angels", el ambicioso "spin-off" (serie derivada) de "Penny Dreadful" (2014-2016), no continuará tras su primera temporada, anunció el canal Showtime.

"Nos gustaría agradecer a los productores ejecutivos John Logan, Michael Aguilar y al reparto y el equipo completo de la serie por su excepcional trabajo en este proyecto", señaló Showtime en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

Ambientada en los años 30 de Los Ángeles (EE.UU.) y con un gran aroma "noir" y latino, "Penny Dreadful: City of Angels" mostraba el trascendental enfrentamiento entre la Santa Muerte (Lorena Izzo) y su malvada hermana Magda (Natalie Dormer).

Esta lucha fraternal quedaba enmarcada en Los Ángeles de violencia racial contra los chicanos, que construía sus primeras autopistas para crecer hasta el infinito, donde aumentaba la presencia del culto evangélico y donde se infiltraban agentes nazis ya en la víspera de la Segunda Guerra Mundial.

El costarricense Daniel Zovatto y la mexicana Adriana Barraza eran dos de los actores principales de esta serie estrenada en abril y en cuyo notable reparto también aparecían Nathan Lane, Kerry Bishé y una Natalie Dormer en su salsa dando vida a cuatro personajes diferentes.

Además, el realizador español Paco Cabezas dirigió varios episodios de "Penny Dreadful: City of Angels".

En una entrevista con Efe en abril, Zovatto indicó que "Penny Dreadful: City of Angels" conservaba el tono sobrenatural de la serie original, pero aseguró que esta producción miraba, sobre todo, al mal terrenal.

"Hay similitudes entre ambas en el sentido de que 'Penny Dreadful' habla de monstruos, de Frankenstein...", explicó.

"Y 'Penny Dreadful: City of Angels' está también enfocada en los monstruos, pero en los que viven en nosotros, en los humanos, en las cosas que hacemos para salir adelante", agregó.

Las opiniones sobre esta serie ahora cancelada fueron mayoritariamente positivas, con un 75 % de reseñas favorables en el agregador de críticas Rotten Tomatoes y con una puntuación de 74 sobre 100 en el portal Metacritic.