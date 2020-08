Sergio Ramos y Pilar Rubio celebran su aniversario por todo lo alto

MADRID, 22 (CHANCE)



A pesar del confinamiento que hemos tenido y de las medidas de seguridad en todo el país, no se puede decir que para Sergio Ramos y Pilar Rubio esté siendo un mal año. Y es que la pareja ha celebrado por todo lo alto su aniversario (8 años de noviazgo) yéndose a disfrutar de la noche los dos solos, sin los hijos, que a pesar de ser el pilar fundamental de la pareja, la noche del viernes la reservaron para ellos dos solos.



Como no podía ser de otra manera, Sergio Ramos ha compartido con todos sus seguidores una fotografía de la noche que pasó con Pilar Rubio con motivo de la celebración de su aniversario: "8 años y las ganas de seguir disfrutando a tu lado toda la vida. Que no nos falte el amor ni el respeto ni la complicidad. Porque sigamos construyendo juntos y con nuestros hijos esta bonita familia. Te quiero, mi vida @pilarrubio_oficial".



Pilar Rubio tampoco ha querido ser menos que su marido y ha colgado la misma fotografía, en la que por cierto, salen de lo más bellísimos posibles, con el siguiente mensaje: "Lo que nos hace felices no es solo valorar aquello que tenemos en común, sino también aquello que es distinto y complementario. Desde hace 8 años hemos completado el círculo del amor, la amistad y la familia. Gracias por ser mi rompecabezas ??.Te quiero, mi amor @sergioramos".



No hay duda de que los dos tortolitos siguen igual de enamorados, fruto de ello es la familia que juntos han formado, cuatro hijos llenos de amor y felicidad que son la alegría de esa casa. Esperemos que el amor siga estando en el aire para esta pareja que día a día nos consigue transmitir el verdadero significado del amor.