Rusia.- Navalni pasa sus primeras horas en Berlín en estado crítico pero estabilizado . El opositor ruso Alexei Navalni se encuentra en estado "crítico, pero estabilizado" tras las primeras horas de ingreso en el hospital Charité de Berlín, donde ha sido trasladado esta mañana en estado de coma desde Rusia tras ser objeto de un posible envenenamiento según su portavoz, aunque médicos rusos afirman que se trata de un trastorno metabólico.



"Las buenas noticias es que ha llegado estabilizado a Berlín", ha explicado a Bloomberg Jaka Bizilj, cofundador de Cinema for Peace, la organización que se encargó de su traslado, costeado con fondos privados.



"Los contribuyentes alemanes no pagan nada, todo se pagó con fondos privados, no se involucraron fundaciones ni fondos públicos", ha declarado Bizilj, en comentarios previos recogidos por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



Bizilj ha asegurado que el Gobierno de Alemania no participó en esta "misión humanitaria" Sin embargo, ha reconocido que las declaraciones de la canciller Angela Merkel, en las que declaraba su ayuda al opositor, "jugó un cierto papel en su traslado".



La portavoz del hospital, Manuela Zingl, ha confirmado que Navalni está recibiendo un examen exhaustivo y que primero la familia y después los medios serán informados de su estado.



"Es un hombre fuerte y fue a nadar el día antes de caer enfermo", ha explicado Bizilj, productor de cine eslovaco.



Por otro lado, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier ha declarado este sábado que resulta esencial descubrir los motivos de la enfermedad de Navalni, según declaraciones recogidas por DPA.



"Espero que quienes puedan aclarar esta cuestión lo hagan. Y espero que el señor Navalni no solo se recupere rápido, sino que lo haga por completo, para que pueda recuperar su salud y seguir trabajando", ha declarado desde Austria, donde acude al Festival de Salzburgo.



Navalni, que lleva en coma desde el jueves partió este sábado a primera hora rumbo a un hospital de Alemania, después de que los médicos del centro sanitario de Omsk autorizaran su traslado.



El avión llegó el viernes desde Núremberg hasta Omsk para trasladar a Navalni a este hospital de Berlín, un centro especializado en desintoxicación.



El 20 de agosto, Navalni se sintió mal durante un vuelo de la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk. El opositor ruso fue ingresado en unidad de cuidados intensivos de un hospital local, donde seguía en coma y con ventilación mecánica.