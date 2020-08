Récord y primera plaza para Jorge Martín en Moto2

El piloto español Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) este viernes. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Madrid, 22 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex) sentenció muy rápido la tercera sesión de entrenamientos, la última antes de dar paso a las clasificaciones, al conseguir un nuevo récord de la categoría del Gran Premio de Estiria de Moto2 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

No tardó mucho en producirse la primera gran noticia de la tercera sesión de Moto2, al llegar un nuevo récord absoluto del circuito al poco de comenzar la misma para Jorge Martín (Kalex), quien rodó en 1:28.501, más de una décima y media más rápido que el anterior registro, conseguido el viernes por el australiano Remy Gardner (Kalex) con 1:28.681.

No estuvo tan afortunado Alejandro Medina (Speed Up), quien se fue por los suelos en la complicada curva uno, quedándose en medio de la pista su moto, en la misma situación en la que el pasado fin de semana el piloto al que sustituye, el malasio Hafizh Syahrin, se estrelló de manera brutal contra la moto del italiano Enea Bastianini (Kalex).

En esta ocasión la peligrosa situación se saldó sin ningún tipo de incidente posterior.

Poco después también fue noticia negativa uno de los favoritos de la categoría, el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que salió por los aires en la entrada de la curva tres y su moto comenzó a arder, por lo que los comisarios de pista emplearon los extintores y ello obligó al piloto a regresar andando a su taller, con molestias físicas en un hombro.

Para Lowes prácticamente se acabó la sesión pues tuvo que acudir al centro médico, aunque inicialmente la tercera plaza le garantizaba su paso a la segunda clasificación directa, siempre y cuando las condiciones físicas, tras el fuerte golpe que se propinó, se lo permitan.

Jorge Martín, Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), Arón Canet (Speed Up), Marcos Ramírez (Kalex) y Jorge Navarro (Speed Up) lograron el pase a la segunda clasificación directa, mientras que se quedaron fuera Héctor Garzó (Kalex), Xavier Vierge y Edgar Pons (Kalex).