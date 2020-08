Pol Espargaró consigue en Austria su primera 'pole' en MotoGP

El piloto español Pol Espargaró (KTM) se hizo este sábado en el Gran Premio de Estiria de MotoGP con la primera 'pole position' de su carrera, partiendo el domingo con ventaja en el circuito de Spielberg, que ya acogió el Gran Premio de Austria la semana pasada.

"No pensaba que podíamos lograr la 'pole', una primera o segunda línea estaba bien para nosotros", declaró al término de la sesión el español, quien todavía no ha estrenado su casillero de victorias en la categoría reina.

El líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), saldrá 10º el domingo, justo por detrás del italiano Andrea Dovizioso (Ducati), su inmediato perseguidor en el campeonato.

La sorpresa de la calificación la dio el japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR), que firmó el segundo mejor crono. Es la primera vez desde que corre en MotoGP que el nipón de 28 años saldrá desde la primera línea.

Las motos KTM, que en Austria corren en casa, presentaron por tanto su intención de llevarse una nueva victoria tras haber ganado por primera vez en la categoría reina hace 15 días durante el Gran Premio de la República Checa.

Cuando acabe la temporada, Espargaró dejará KTM para unirse al equipo Honda, cuyo primer piloto y vigente campeón del Mundial, el español Marc Márquez, permanece fuera de los circuitos por una lesión sufrida en la primera carrera de la temporada.

- Rossi, 14º -

El francés Johann Zarco logró este sábado una inesperada 3ª posición tras la sanción que recibió el viernes por "pilotaje irresponsable".

A causa de esta sanción, Zarco tendrá que salir desde el 'paddock' el domingo, haciendo inútil su tercer lugar.

"Estoy muy contento. Esperaba que la lluvia diera una ventaja pero me las he arreglado para estar en primera línea", destacó Zarco.

El piloto galo tuvo que ser operado del escafoides derecho, un hueso de la muñeca, el miércoles después del accidente en el anterior Gran Premio de Austria del que fue considerado culpable y por lo que recibió una sanción.

"Esperaba que me doliera más la muñeca pero cuando me he dado cuenta de que no era el caso he podido empujar durante varias vueltas", apuntó.

El veterano Valentino Rossi (Yamaha) partirá muy alejado de Espargaró el domingo en el inicio de la carrera a las 14h00 locales (12h00 GMT). Con el 14º mejor tiempo, se ve obligado a salir desde la quinta línea de la parrilla.

El italiano criticó duramente a Zarco tras el accidente del pasado domingo. El francés colisionó con el italiano Franco Morbidelli en una frenada y sus motos se desintegraron al rebotar sobre la pista, evitando por escasos centímetros la máquina de Rossi, de 41 años y siete veces campeón del mundo en la máxima categoría.

Para Quartararo, la buena noticia fue que su principal rival por el campeonato no calificó mucho mejor que él.

Luego de cuatro carreras, Dovizioso está a 11 puntos de distancia del galo, que se llevó las dos primeras pruebas de la temporada. 'Dovi', de su lado, se hizo con el Gran Premio de Austria la semana pasada en Spielberg.

jld/bm/gh