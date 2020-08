OTAN desmiente refuerzo de su presencia en fronteras de Bielorrusia

La OTAN desmintió el sábado por la noche que haya reforzado su presencia en las fronteras de Bielorrusia y aseguró que todas las afirmaciones en ese sentido no tienen "ningún fundamento", tras las acusaciones el sábado del presidente bielorruso, Alexandre Lukashenko.

"Cualquiera afirmación sobre un refuerzo de la OTAN en las fronteras con Bielorrusia no tiene fundamento. Como ya lo habíamos dicho claramente, la OTAN no representa ninguna amenaza para Bielorrusia o cualquier otro país y no se reforzó militarmente en la región", afirmó la portavoz Oana Lungescu en un breve comunicado.

"Seguiremos siendo vigilantes, preparados para disuadir cualquier agresión y defender a nuestros aliados. Pedimos a Minsk que demuestre un respeto total para los derechos fundamentales", concluyó la portavoz de la OTAN, quien subrayó que la posición de la alianza atlántica es "estrictamente defensiva".

Lukashenko ordenó el sábado a su ministro de Defensa tomar "medidas más estrictas" para defender la integridad territorial de su país y aseguró constatar "importantes maniobras de las fuerzas de la OTAN en la proximidad" de las fronteras bielorrusas, en Polonia y Lituania.

Las autoridades polacas calificaron estas declaraciones de "propaganda del régimen" bielorruso, mientras que el presidente lituano, Gitanas Nauseda, se refirió a ellas como "declaraciones sin fundamento sobre amenazas externas imaginarias".

