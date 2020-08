Nishikori da positivo a una segunda prueba de COVID-19 y es duda para el US Open

Fotografía de archivo del tenista japonés, Kei Nishikori. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Nueva York, 22 ago (EFE), 22 ago (EFE).- El japonés Kei Nishikori volvió a dar positivo por segunda vez al COVID-19 y permanece aislado en Florida, sin que hasta ahora haya podido confirmar su participación en el Abierto de Estados Unidos, que comenzará el próximo 31 de agosto.

El exnúmero cuatro del mundo se retiró del Masters 1000 de Cincinnati que este año se juega en las pistas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en Flushing Meadows, donde también se va a disputar el US Open.

El subcampeón del US Open de 2014 publicó en las redes sociales: "Solo una pequeña actualización, acabo de hacer otra prueba de COVID y todavía soy positivo".

También explicó que tiene síntomas mínimos y que está completamente aislado en Florida.

"La próxima prueba será a principios de la semana que viene, momento en el que lo actualizaremos con más información", señala Nishikori en la información compartida por las redes sociales.

Nishikori deberá devolver dos pruebas negativas para poder entrar en la burbuja de Nueva York, donde se jugarán los dos torneos en el reinicio de la temporada de la ATP, pero sin que en las gradas haya aficionados.

El suizo Roger Federer, lesionado, y el español Rafael Nadal, debido a la situación del coronavirus, no estarán en la disputa del US Open de este año.