Motor.- (Previa) La Triple Corona de Alonso necesita la carrera perfecta en Indy

22/08/2020 El piloto español Fernando Alonso DEPORTES ARROWMCLARENSP



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso tendrá un duro y a la vez bonito reto este domingo cuando salte al asfalto del óvalo de Indianápolis, en busca de ganar las 500 millas, a pesar de salir desde la 26ª posición, y lograr el objetivo de la 'Triple Corona'.



El doble campeón del mundo de Fórmula 1 quiere que la tercera sea la vencida y no las tiene todas consigo. Su Ruoff Arrow McLaren SP Chevy número 66 saldrá atrás, pero como recordó el español en los días previos, la parrilla no importa si haces "una carrera perfecta" y estás en la pomada en las últimas vueltas.



Alonso ya tiene firmado su regreso al Gran Circo con Renault para las próximas temporada. El ovetense regresará a la F1 después de alimentar su sed de conducción como piloto completo en todas las categorías. El campeón del Mundial de Resistencia se aventuró incluso a correr el pasado Rally Dakar.



Desde 1972, Graham Hill es el único piloto de la historia que tiene la 'Triple Corona', la cual supone haber ganado las 500 millas, las 24 Horas de Le Mans y el GP de Mónaco de F1. En su afán de ser el mejor piloto posible, Alonso añadió a sus dos triunfos en Mónaco otros dos los últimos años en Le Mans.



Ahora, en su tercer intento, Alonso busca (desde las 20:30 hora peninsular española) la corona que le falta en un óvalo que hasta ahora se le ha resistido y que después de este domingo es difícil saber si volverá a tenerle en pista. En 2017, un motor Honda que ya le amargaba en la F1 se rompió cuando luchaba por la victoria y en 2019 no llegó a estar en la carrera.



En este nuevo intento, Alonso saldrá 26º, pero tanto el ritmo como la estrategia son dos partes importantes que hacen que el español no renuncie a la victoria. "Da igual salir 7º o 30º, tenemos que hacer una carrera perfecta", dijo. También estará Alex Palou, otro español en pista y que sale séptimo, un 'rookie' dispuesto a dar el salto en una cita de grandes pilotos.