Más de 500.000 peruanos en riesgo de quedarse sin pensión por proyecto de ley

Vista general del Parlamento peruano durante una sesión en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 22 ago (EFE).- Más de medio millón de pensionistas peruanos corren el riesgo de quedarse sin pensión por un proyecto de ley que propone devolver a los afiliados que todavía están cotizando el dinero acumulado de sus aportaciones.

La iniciativa legislativa para liberar el sistema público de pensiones es el nuevo motivo de tensión entre el Gobierno y el Congreso de Perú en su ya conflictiva relación ante varias polémicas medidas tramitadas por el parlamento incluso en mitad de la pandemia de la COVID-19.

Esta cuestión estaba en la agenda del pleno virtual que celebraba el Congreso en la noche del viernes, pero la sesión fue suspendida después de una reunión entre ministros y la junta de portavoces de las distintas formaciones políticas presentes en el hemiciclo.

Son hasta doce las iniciativas legislativas que presentaron distintos congresistas sobre esta materia. Tres comisiones parlamentarias las aunaron en una propuesta final donde cualquier afiliado con menos de 20 años de aportaciones puede retirar el dinero acumulado.

Sin embargo, todavía existen discrepancias entre varias formaciones políticas sobre la cantidad máxima que cada afiliado podría retirar.

MILLONARIA DEVOLUCIÓN

El costo total de estas devoluciones puede ascender a unos 7.500 millones de soles (unos 2.100 millones de dólares), una cantidad que a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que administra el sistema público de pensiones le toma recaudar más de dos años, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).

El trámite en el Congreso ha generado "preocupación" en el Gobierno y se ha vuelto un nuevo motivo de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo como ya sucediera en mayo con la ley que permitió el retiro de hasta 12.900 soles (unos 3.600 dólares) de los fondos privados de pensiones para afrontar la crisis causada por la pandemia.

"Invocamos a la reflexión, a pensar en el país de hoy y de mañana. No podemos hipotecar el futuro del país ni las pensiones de los peruanos. Tampoco enfrentar a los peruanos de hoy con los peruanos del mañana", manifestó a la emisora RPP Noticias la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.

La ministra fue una de las participantes en la reunión con los representantes del Congreso para frenar la aprobación de este proyecto de ley. Junto a ella estuvo el primer ministro, Walter Martos, y la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

SESGO INCONSTITUCIONAL

"Hemos ido al Congreso a dialogar y expresar nuestra preocupación por una medida que nos parece contraproducente para el país, ya que afecta a la estabilidad fiscal y a principios fundamentales de la Constitución", precisó Neyra.

A diferencia de los fondos privados de pensiones, donde cada afiliado acumula su dinero de manera individual a modo de una cuenta de ahorros a la que luego se le agrega la rentabilidad generada por su administración, el fondo público de pensiones es común.

En ese fondo administrado por la ONP los aportes de los futuros pensionistas sirven para pagar a los actuales pensionistas.

"La preocupación es quedarnos sin fondo para pagar a los pensionistas. Podríamos hasta quebrar este fondo y afectar al derecho a la pensión. Las pensiones son intangibles y no pueden ser afectadas", recordó la ministra.

Por ello, Neyra anticipó que el Gobierno impugnará la ley si finalmente es aprobada e incluso recurrirá al Tribunal Constitucional por considerar que viola principios fundamentales de la Constitución.

BONOS COMO ALTERNATIVA

Neyra aclaró que el Gobierno no discrepa en la necesidad de tomar medidas sobre los pensionistas de la ONP pero considera que afectar el fondo común no es la forma adecuada.

Su alternativa es un bono del Estado para los afiliados a la ONP, similar a otros que ya está entregando desde el inicio de la pandemia a hogares en pobreza y sectores vulnerables.

Este bono oscilaría entre los 350 y 1.600 soles (entre 98,50 y 450 dólares) por persona, lo que en su conjunto ascendería a unos 1.300 millones de soles (unos 366 millones de dólares).

La ONP tiene unos 4,6 millones de afiliados, pero solo 1,6 millones cotizan de manera regular. Los pensionistas son unos 576.000 que reciben pensiones de entre 500 y 893 soles (entre 140 y 250 dólares) al mes.