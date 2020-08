Malí.- La delegación de la CEDEAO se reúne este sábado con Keita tras su dimisión por el golpe de Estado en Malí

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) liderada por el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan se reunirá este sábado por la noche en Bamako con Ibrahim Boubacar Keita, quien dimitió el pasado martes por un golpe de Estado, según informa la emisora RFI.



La CEDEAO ha condenado el golpe de Estado del pasado martes y ha pedido la puesta en libertad de los altos cargos que se encuentran retenidos por los militares amotinados. En este sentido, la CEDEAO suspendió el jueves al país como miembro, tal y como hizo el martes la Unión Africana.



Los golpistas ha prometido llevar al país a la celebración de elecciones "en un plazo razonable" y se han reunido con altos cargos de los distintos ministerios con el fin de mantener la continuidad de los servicios públicos, asegurando que no buscan el poder sino la estabilidad de Malí.



El viernes miles de personas se manifestaron en apoyo al golpe de Estado. El coronel Malick Diaw, ahora vicepresidente del Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP) creado tras el golpe militar, participó en la manifestación convocada por el Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP) para celebrar la salida de Keita del poder. Esta alianza opositora se encuentra detrás de las protestas convocadas durante los últimos meses para exigir la dimisión de Keita.



El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ismael Wague, ahora portavoz de la junta militar, ha insistido en que lo que sucedió el martes en el país "no es un golpe de Estado" y ha destacado que el "orden constitucional no se ha roto" en Malí.