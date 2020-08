Lolita Flores no quiere saber nada de la supuesta maldición de su madre a Isabel Pantoja

MADRID, 22 (CHANCE)



Llevamos hablando muchos años sobre la vida de Lola Flores, una grande del mundo del arte que sigue presente entre nosotros. Y es que España no sería lo mismo si una mujer como ella no hubiese estado en la televisión, escenarios, tablaos y galas que se quedarán para siempre en el recuerdo de todos los ciudadanos. Hace unos días, se hizo un Hormigas Blancas sobre la vida de la Faraona y parece que lo único que ha causado interés ha sido la supuesta maldición que la matriarca de los Flores echó a Isabel Pantoja.



Lo cierto es que es una tontería culpabilizar a Lola Flores de todos los males que le han sucedido a Isabel Pantoja, ya que lo único que dijo fue que le gustaría que ésta llorase lo que su hija lloró por Paquirri.



A pesar de que hayan pasado muchos años de aquel comentario, la gente sigue queriendo saber si verdaderamente Lola Flores le echó una maldición a Isabel Pantoja, pero sus hijas ya desisten de este tema. Es el caso de Lolita Flores, quien se encuentra sumergida en la felicidad del momento por su éxito en los escenarios tras haber formado su propia productora de teatro.



"No voy a hablar nada de ese tema" nos ha confesado Lolita Flores y es que no quiere saber nada sobre el documental que se emitió en televisión sobre la vida de su madre. Esta ha sido la reacción de la hermana de Rosario Flores tras días y días hablando de la supuesta maldición que un día, Lola Flores, echó a Isabel Pantoja.