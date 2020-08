Laura deja en Puerto Rico cerca de 200.000 sin electricidad y mucha lluvia

Un hombre que se apoya en un caminador lidia con su sombrilla durante la lluvia debido al paso de la tormenta Laura en Guayama, sur de Puerto Rico. EFE /Thais Llorca

San Juan, 22 ago (EFE).- Cerca de 200.000 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin servicio, 13.700 sin agua, inundaciones, algún derrumbe y mucha lluvia es el saldo provisional del paso de la tormenta tropical Laura este sábado por el sur de Puerto Rico.

La AEE reconoce hasta 180.000 clientes sin servicio a causa del paso de Laura, aunque fuentes sindicales elevan esa cifra por encima de los 200.000, en cualquier caso un número muy por debajo de los más de 400.000 abonados que se quedaron sin luz en julio pasado al paso de la tormenta Isaías.

La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, informó de un total de 13.700 abonados de la compañía estatal sin agua, la mayoría por falta de suministro eléctrico.

Las lluvias asociadas a Laura provocaron que una veintena de municipios se mantengan bajo aviso de inundaciones hasta las horas finales del día.

El municipio de Villalba fue el que recibió más precipitaciones, 4 pulgadas, lejos de las hasta 8 que se preveían como máximo.

El aviso de tormenta tropical para Puerto Rico e Islas Vírgenes se mantiene con vientos de tormenta que se extienden a 205 millas (330 kilómetros) de su centro.

Laura ya se alejó de Puerto Rico, aunque las lluvias continuarán dejándose sentir en la isla durante la noche y madrugada del domingo, según el parte de las 5:00 hora local de la tarde (21.00 GMT) de la costa este de Estados Unidos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Miami.

A esa hora Laura se situaba en la latitud 18 grados norte y longitud 68,1 grados oeste, con un movimiento de traslación hacia el oeste a 18 millas (29 kilómetros) por hora y vientos sostenidos de 50 millas (80 kilómetros) por hora con ráfagas más fuertes.

La tormenta tropical se situaba a 100 millas (160 kilómetros) al oeste de Ponce, en el sur de Puerto Rico, rumbo a República Dominicana.

Laura dejó lluvias copiosas en todo el territorio de Puerto Rico, donde este sábado se registró además un temblor de tierra.

No se ha informado, según datos preliminares, de graves daños y lo más destacado es el rescate en marcha de un grupo de personas no identificado afectadas por un golpe de agua en Ciales, municipio del interior de la isla.

La oficina de la Zona 2 del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en Vega Baja informó de que el evento es atendido por personal de Manejo de Emergencias.

La información disponible señala que en un lugar conocido como el charco El Morón, junto al río Toro Negro, el grupo de personas quedaron aislada en una zona remota y de difícil acceso.

El grupo estaría aislado en un área segura y su vida no corre peligro.