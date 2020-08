La tormenta Laura pasa por las Islas de Sotavento sin provocar graves daños

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció este viernes la declaración del estado de emergencia en la isla por el paso de la tormenta tropical Laura este sábado. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 22 ago (EFE).- La tormenta tropical Laura ha comenzado a pasar por las Islas de Sotavento, en el este del Caribe, sin que, de forma preliminar, se tenga información de graves daños en estos pequeños territorios.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Miami, en el boletín de las 5:00 hora de la costa este de Estados Unidos (9:00 GMT), informó de que el sistema estaba en la latitud 17,6 grados norte y longitud 65,5 grados oeste, con un movimiento de traslación hacia el oeste-noroeste a razón de 35 kilómetros (21 millas) por hora y vientos sostenidos de 65 kilómetros (40 millas) por hora.

El centro del sistema pasará por las Islas Vírgenes y se fortalecerá a medida que se acerque a Puerto Rico, donde podría dejar entre tres y seis pulgadas y hasta ocho en otras áreas aisladas.

En Antigua y Barbuda la tormenta tropical provocó que la Autoridad del Aeropuerto decretara el cierre del aeródromo internacional VC Bird a todo el tráfico comercial, por lo que se está a la espera de una orden de reanudación de las operaciones regulares.

La autoridades del pequeño territorio no han hecho balance todavía del impacto de Laura, aunque no hay información de daños graves.

En San Cristóbal y Nieves, las autoridades habían pedido a la población que vive en áreas bajas prestar especial atención ante posibles inundaciones.

El Gobierno de Cristóbal y Nieves no hizo un balance del paso de Laura por ese territorio, aunque no hay datos, todavía, de daños destacados.

El Gobierno de Bahamas, tras emitir un aviso de tormenta tropical, ha advertido a su población de que tome todas las medidas necesarias ante el esperado paso del sistema por el archipiélago atlántico durante las próximas horas.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció este viernes la declaración del estado de emergencia en la isla por el paso de la tormenta tropical Laura este sábado.