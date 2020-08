La América del COVID-19: México, Perú y Colombia, los países de los 500.000 casos

Un hombre fue registrado al caminar, durante una cuarentena estricta por localidades, en Bogotá. Colombia suma 513.719 caso confirmados y 16.183 decesos por la COVID-19. EFE/Mauricio Dueñas

Bogotá, 21 ago (EFE).- El mapa de la COVID-19 vuelve a poner la mira en América con México, Perú y Colombia, que figuran entre las 10 naciones con más número de contagios, al registrar cifras por encima de los 500.000 infectados en un continente donde Brasil ya sobrepasó los 113.000 fallecidos y los 3,53 millones de casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este viernes sobre la situación en México, donde considera se está subestimando la pandemia, mientras que Perú está a un paso de ser el país con la mayor tasa de mortalidad tras haber rebasado oficialmente los 27.000 fallecidos.

Según el mapa de la pandemia de la Universidad Johns Hopkins ya son 22.789.780 personas a nivel mundial contagiadas por el coronavirus, de las cuales América supera los 12 millones de contagios con 435.917 muertes y en Latinoamérica la suma llega a 6.507.309 infecciones y 251.889 fallecimientos.

ENTRE CONVENCIÓN Y NUEVOS REGISTROS

Estados Unidos sigue siendo el protagonista principal de las infecciones por COVID con 5.616.994 casos al tiempo que los decesos suman ya 175.204, seguido de Brasil con 3.532.330 de contagios confirmados y 113.358 muertes.

Además de ser el más afectado por el virus, también se convirtió esta semana en el principal escenario de la política al llevarse a cabo -por primera vez de forma virtual- la Convención Nacional Demócrata, que consagró al exvicepresidente Joe Biden como rival de Donald Trump por la Casa Blanca.

Mientras el mundo mantenía las miradas este jueves en el discurso de Biden, el mapa de la COVID-19 seguía contando nuevos casos en el país que ahora el candidato presidencial busca recuperar para "superar estos tiempos de oscuridad" del Gobierno de Donald Trump.

"El presidente sigue diciéndonos que el virus desaparecerá. Sigue esperando un milagro. Bueno, tengo noticias para él: no va a ocurrir ningún milagro", condenó Biden en su discurso de aceptación.

LOS PAÍSES DE LOS 500.000

México, Perú y Colombia tienen algo en común: los tres superaron la barrera de los 500.000 contagios y figuran entre los 10 países con más infecciones en el mundo.

Perú tras haber rebasado oficialmente los 27.000 fallecidos por COVID-19, pero con una cifra de exceso de muertes en este periodo casi dos veces y media mayor, pues los registros de defunciones revelan unos 63.000 muertos, se posiciona como el sexto país con más casos confirmados al acumular ya más de 567.000 contagios.

A este le sigue México en el séptimo lugar (543.806 infecciones y 59.106 defunciones) y el llamado de atención de la OMS ha generado alertas, pues el organismo advirtió que la COVID-19 está subestimada debido al bajo número de pruebas de diagnóstico que se realizan.

"Lo más probable es que la epidemia en México está subestimada, los test son limitados con 3 por cada 100.000 personas por día, que se puede comparar con más de 150 por 100.000 personas en Estados Unidos", explicó el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

Colombia es el siguiente en la tabla al ocupar la octava posición (513.719 infectados y 16.183 decesos) y ahora busca con planes piloto reabrir los bares, cerrados desde marzo por la crisis provocada por la pandemia, pero esos establecimientos no podrán vender, por el momento, bebidas alcohólicas.

BRASIL: SE ESTABILIZA LA CURVA

A pesar de que Brasil es el segundo país a nivel mundial en número de casos confirmados, con 3.532.330, y más de 113.000 muertes, la OMS ha observado que la curva de infecciones ha empezado a estabilizarse en ese país.

El director de Emergencias de la OMS señaló que la situación en el gigante suramericano poco a poco se regula en relación al número de infecciones por COVID detectadas por semana "y ciertamente la presión debe haber bajado en los servicios de cuidados intensivos".

Si bien aún el país se encuentra en un momento complicado de la pandemia, la aceleración de los casos se ha detenido en varias regiones y hay "un claro descenso" en otras, agregó.

Hasta la semana pasada el promedio diario superaba el millar de muertes y los 40.000 casos de contagio, pero las cifras han menguado un poco y la media de óbitos diaria ahora se ubica por debajo de los mil.

APLICACIONES DE RASTREO SIN USUARIOS

Una de las maneras en que se buscaba contener y evitar que el coronavirus se propagara de manera tan rápida era con el uso de la tecnología a través de aplicaciones de rastreo que aparentemente tienen un saldo en rojo: cuatro meses después, su grado de penetración es muy inferior a lo esperado y su efectividad ahora se relativiza.

En el caso de Estados Unidos únicamente el estado de Virginia tiene ya en funcionamiento una aplicación basada en esa interfaz.

En tela de juicio está su usabilidad y la privacidad de los datos por lo que un estudio de la Universidad de Oxford señala que hasta la fecha ningún país ha logrado alcanzar ese 60 % de adopción de estas aplicaciones y dicha adopción es de en torno al 20 % de la población. En países como Francia no llega al 5 %.

LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE LAS VACUNAS

Al tiempo que el virus avanza con más contagios, los países que han decidido producir las vacunas empiezan una carrera contra el tiempo para tenerlas a más tardar en 2021 listas para su comercialización.

México, por ejemplo, recibirá entre 2.000 y 3.000 dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19 para desarrollar el ensayo clínico fase III correspondiente, dijo este jueves el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Por su parte Argentina anunció que concedió la autorización para realizar ensayos clínicos de fase III de la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm y se llevarán adelante en conjunto con el laboratorio local Elea Phoenix.

Mientras tanto, Panamá comenzará a finales de agosto los estudio de fase 2 (primeros ensayos para probar la eficacia) de una vacuna del laboratorio alemán CureVac, para lo que busca al menos 250 voluntarios.