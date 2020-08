12/12/2019 Kiko Jiménez manda un mensaje a Gloria Camila días antes del acto de conciliación . MADRID, 21 (CHANCE) Ayer Kike Calleja daba la información en Sálvame y es que Kiko Jiménez y Gloria Camila se verían las caras en el juzgado si no llegan a un acuerdo. Ahora, el novio de Sofía Suescun se muestra de lo más optimista posible con llegar a un acuerdo con la hija de Ortega Cano en el acto de conciliación el próximo 1 de octubre. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



"Esperemos que se presente y que lleguemos a un acuerdo que es lo más lógico" nos comenta el extronista. Kiko Jiménez nos insiste que, tras llegar a un acuerdo con José Ortega Cano, lo mejor que puede pasar para todos es que la hija del diestro y él lleguen a un acuerdo: "La demanda está puesta desde marzo, por eso el acto de conciliación tiene ese objetivo. Llegar a un acuerdo y ya está. Es lo mejor para ambos".



El colaborador pide a Gloria Camila que rectifique tras sus declaraciones: "Yo lo que le pido, lo principal, es que rectifique. Ella sabe que yo soy una persona sana y no sé porqué dijo eso en ese momento". Y es que recordemos que la hija de Rocío Jurado dejó entrever que el extronista tenía malos hábitos.



En cuanto a la mala relación con su suegra, Maite Galdeano, Kiko Jiménez confiesa que: "Hacemos todo lo posible por Sofía, ella es la que está en medio, pero nosotros nos llevamos a ratos bien, otros ratos no tan bien... pero bueno, la convivencia es así. Yo tengo mi casa, ella tiene la suya y Sofía va de su casa a la mía".