Julen Lopetegui, unas lágrimas sevillistas con sabor a revancha

Lágrimas con aroma a revancha: humillado por dos despidos consecutivos en la selección española y en el Real Madrid en 2018, el entrenador Julen Lopetegui encontró las fuerzas para reconstruirse y conducir el viernes al Sevilla (3-2) a su sexta Europa League.

Para ganar su primer título de club como entrenador, el exarquero vasco, objeto de burla en toda Europa por no haber triunfado nunca en los principales banquillos del continente, hizo las cosas a lo grande, vengándose de sus detractores con este título de Europa League.

¡Y menuda venganza! Contratado el pasado verano boreal para reconstruir el equipo por entero, Lopetegui (53 años) empezó con una hoja en blanco para escribir su historia.

El Sevilla dijo adiós a unos veinte jugadores y dio la bienvenida a otros tantos durante el verano de 2019, con apuestas como el argentino Lucas Ocampos, el brasileño Diego Carlos o el francés Jules Koundé, procedentes de la Ligue 1 y convertidos en culpables de la magnífica temporada sevillista. Junto al emblemático director deportivo Monchi, el técnico vasco formó un grupo unido, sólido en defensa y audaz en ataque, para lograr sus objetivos.

Nadie podrá arrebatarle este éxito, construido en torno a él y su ambicioso proyecto. Tras un recorrido excepcional donde el Sevilla eliminó uno tras otro a AS Roma, Wolverhampton, Manchester United e Inter de Milán en la fase final de la Europa League, Lopetegui no dudó en asumir riesgos en la final, porque sabía que la recompensa valía la pena.

- "Máster de resiliencia" -

"Tramitó la final con valentía e inteligencia", resumió este sábado el diario deportivo AS, en un artículo táctico titulado "la obra maestra de Lopetegui". El técnico vasco no dudó en instalar una presión alta y agresiva, pese a exponerse a las contras de la pareja Lukaku-Lautaro, que no estuvo a la altura el viernes, y pidió a sus jugadores ser atrevidos en la salida de balón, aun con la presión que también ejerció el Inter.

"Contra el (Manchester) United hizo un máster de resiliencia, se agarró a la actuación imperial de Bono. Ante el Inter mezcló al tremendo sufrimiento de verse cerca del título con estar físicamente bordeando todos los límites en los jugadores más importantes del equipo. A todos se sobrepuso", expuso Elías Israel, exdirector del periódico deportivo Marca, en una crónica en As este sábado.

"Nadie le puede discutir ser uno de los mejores entrenadores contemporáneos", afirmó As.

Visiblemente emocionado tras el pitido final, Lopetegui, vestido con un polo negro con el escudo del Sevilla, lloraba y se secaba las lágrimas de sus ojos enrojecidos mientras se dirigía a su grupo de jugadores, que le manteó sobre el terreno de juego.

La resiliencia "es eso, es ser capaz de convivir con las dificultades y superarlas. Es el rasgo de los grandes campeones. Creo sinceramente que hemos merecido ganar el partido. Es una alegría inmensa para mí", dijo el técnico al micrófono de Movistar+ tras la final.

- "Injusto escarnio" -

Despedido brutalmente de sus dos últimas aventuras como entrenador, primero de la selección española -a punto de comenzar el Mundial-2018- por mantener en secreto su marcha al Real Madrid tras la cita rusa, y luego del propio conjunto merengue, tras una serie de malos resultados en otoño de 2018, solo cuatro meses después de su nombramiento, Lopetegui, hijo de Aguerre II, un famoso levantador de piedras del País Vasco, dio su mejor respuesta el viernes contra el Inter en Colonia (Alemania).

"Todo un país lloró de alegría y orgullo contigo", aseguró el diario As en su página web, con un video del entrenador llorando.

"Julen clavó sus rodillas con los brazos en alto y dejó embargarse por la alegría y lloró de alegría. Esas lágrimas se tornaron en la felicidad de lo que es, un enorme entrenador que no merecía tan injusto escarnio", señaló Elías Israel en As. "El Sevilla de Monchi tiene un señor entrenador", añadió.

Los resúmenes de Marca y As lo dicen todo este sábado: este título es "la gloria de Julen Lopetegui". "Si hay un héroe, es él".

