Jujuy, en la frontera de Argentina y Bolivia, al borde del colapso por covid-19

SHOTLIST SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA20 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: JUJUY PROVINCE HEALTH MINISTERRESTRICCIONES: NO RESALE 1. Plano medio de trabajadores de salud visitan casas para identificar casos de COVID-192. Travelling de trabajadores de salud visitan casas para identificar casos de COVID-193. Zoom out de trabajadores de salud y soldados preparándose para visitar los hogares SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA19 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: JUJUY PROVINCE HEALTH MINISTERRESTRICCIONES: NO RESALE 4. Plano general de trabajadores de salud y soldados preparándose para visitar los hogares5. Plano general de trabajadores de salud y soldados preparándose para visitar los hogares6. Plano medio de trabajadores de salud y soldados preparándose para visitar los hogares7. Plano general de trabajadores de salud interrogando a residentes del barrio Villa San Martín8. Plano medio de trabajadores de salud interrogando a residentes del barrio Villa San Martín9. Primer plano de autoridades de Salud de Jujuy10. Travelling de autoridades de Salud de Jujuy caminando11. Paneo de derecha a izquierda de trabajadores de salud y soldados preparándose para visitar los hogares12. Travelling de autoridades de Salud de Jujuy caminando en el barrio Villa San Martín 13. Plano medio de autoridades de Salud hablando con residentes del barrio Villa San Martín 14. Plano medio de autoridades de Salud hablando con residentes del barrio Villa San Martín 15. Plano medio de autoridades de Salud de Jujuy caminando junto a trabajadores de salud16. Plano medio de autoridades de Salud hablando con residentes del barrio Villa San Martín 17. Plano medio de autoridades de Salud hablando con residentes del barrio Villa San Martín