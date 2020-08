22/08/2020 India.- Subastan unas gafas de Mahatma Gandhi por 288.000 euros. La casa de subastas británica East Bristol Auction ha vendido por 260.000 libras (más de 288.000 euros) unas gafas del líder de la independencia india Mahatma Gandhi a un coleccionista estadounidense. POLITICA ASIA EUROPA INDIA REINO UNIDO EAST BRISTOL AUCTION



La casa de subastas británica East Bristol Auction ha vendido por 260.000 libras (más de 288.000 euros) unas gafas del líder de la independencia india Mahatma Gandhi a un coleccionista estadounidense.



La propia agencia de subastas ha informado de que la venta se cerró tras seis minutos de subasta celebrada este viernes.



Un portavoz de la casa, Andrew Stowe, ha explicado a la BBC que se trata de un récord para la organización, "el lote estrella del siglo", ya que se esperaba alcanzar unas 15.000 libras por el artículo.



Las gafas habían sido dejadas dentro de un sobre en un buzón de la casa de subastas por un mayor de Mangotsfield, que ha explicado que repartirá el dinero con su hija.



Las gafas habían estado en su familia durante generaciones desde que un antepasado conoció a Gandhi durante un viaje a Sudáfrica en la década de 1920 y cuando le dijeron que podrían valer 15.000 libras "casi le dio un ataque al corazón". "Antes me había dicho que las tirara si no valían para nada", ha explicado Stowe.



Mahatma Gandhi es conocido por renunciar a todas sus posesiones y liderar una ola de protestas por los derechos civiles y por la independencia en la India británica utilizando herramientas no violentas y de resistencia pasiva.