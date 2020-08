Garzón acusa a Ayuso de ser la única presidenta que está utilizando la pandemia para "atacar y desgastar" al Gobierno

Tacha de "censurables" algunas decisiones de los jueces sobre revocar medidas restrictivas aprobadas por las comunidades autónomas



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha cargado este sábado contra el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, al que ha acusado de ser el único gobierno autonómico que está utilizando la pandemia para "atacar y desgastar" al Ejecutivo central.



Así se ha pronunciado Garzón en declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, después de que la dirigente madrileña vinculara la decisión de un juzgado de no ratificar las nuevas restricciones de su Ejecutivo con la "dejación de funciones" del Gobierno central.



"Se trabaja para que, dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas, pueda haber una coordinación excelente y siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo, pero en el caso de Madrid, y probablemente sea la única, está utilizando durante esta pandemia para atacar y desgastar al Gobierno central", ha contestado Garzón a Ayuso.



A renglón seguido, el ministro de Consumo ha querido reivindicar la "decencia muy alta" que, a su juicio, están manteniendo el resto de gobiernos autonómicos para combatir el virus y ha defendido que la pandemia está siendo combatida "bajo la coordinación del Ejecutivo central".



Con todo, Alberto Garzón ha tachado de "censurables" algunas decisiones de los jueces en relación a avalar o revocar ciertas restricciones aprobadas por los gobiernos autonómicos. Según ha defendido, algunos magistrados emiten estas sentencias por "defectos de procedimiento" y otras veces "interpretan la realidad".



Asimismo, ha insistido en que no se descarta ningún escenario, tampoco el de pedir un nuevo estado de alarma, aunque ahora no lo tiene previsto, como ha asegurado el Gobierno desde que decayó el antiguo decreto.



CIERRE DE PROSTÍBULOSEn relación al cierre de los prostíbulos en algunos puntos de España para controlar la evolución del virus, Garzón ha asegurado que su intención es "avanzar hacia el cierre definitivo" de este tipo de locales.



Considera que se estaban dando una serie de "elementos contradictorios" con el cierre del ocio nocturno pero el mantenimiento de los prostíbulos, por eso ha celebrado la decisión que han tomado ya Castilla-La Mancha y Cataluña a instancias de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de ordenar el cierre de este tipo de locales.



Eso sí, considera que este tipo de locales sigan abierto es por un elemento "coyuntural" que responde al "problema estructural del virus del machismo" y por eso ha insistido en avanzar hacia el cierre definitivo y ha apostado personalmente por la abolición de la prostitución.