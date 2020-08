Fútbol/Segunda.- Previa del Girona - Elche

21/08/2020 Girona - Elche DEPORTES LALIGA



Montilivi decide el último billete a Primera



Girona y Elche se la juegan en la vuelta de la final del 'playoff'



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El estadio de Montilivi será el escenario de donde salga el último billete de ascenso a LaLiga Santander un 23 de agosto, tras una larga temporada interrumpida por el coronavirus, el hogar de un Girona que quiere aprovecharlo ante el irreductible Elche.



La ida de la final del 'playoff' de ascenso a Primera dejó un empate sin goles el jueves en el Martínez Valero. El Girona, que aspira a volver a estar entre los mejores solo un año después de su descenso, topó con un rival que, tras un último lustro de emociones fuertes, se ante la opción de regresar a la élite.



Con un sexto puesto con mucho suspense por la victoria 'in extremis' del Deportivo sobre el Fuenlabrada, partido que pendió de un hilo por los casos de coronavirus en el equipo madrileño, el Elche fue capaz de eliminar al Zaragoza y ahora aspira a asaltar Montilivi como hizo con La Romareda. Para hacerlo, necesitará un poco más que lo demostrado hasta ahora en el 'playoff'.



De un descenso administrativo hace cinco años, de jugar en Segunda B hace tres, el regreso a Primera División del Elche depende no solo de anular a su rival, como bien ha hecho hasta ahora. Contra el equipo maño bastó un gol de eterno Nino, a sus 40 años. Ahora, Pacheta recupera a Jonathas tras sanción.



Con Escriche, Juan Cruz, Iván Sánchez o Fidel, el Elche ha demostrado tener peligro cuando se propone atacar y, además de mantener a raya al rival tendrá que buscar un gol que puede valer un ascenso, ya que el empate con goles le vale al visitante. El Girona es el segundo mejor equipo de la categoría como local, con solo dos derrotas, pero una precisamente contra el Elche.



Sin embargo, mucho tiempo ha pasado desde aquel mes de noviembre. En el Girona, Francisco cayó de pie en el mes de julio y el cuadro catalán confía en sus opciones en especial gracias a la calidad y gol de Stuani, Samu Saiz y Borja García. El tridente gerundense por el que pasa todo el peligro del equipo y que buscará tener más protagonismo que en la ida, donde el Elche fue mejor a los puntos.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



GIRONA: Riesgo; Ramalho, Juanpe, Miquel, Maffeo; Gumbau, Granell; Samu Saiz, Borja García, Jairo y Stuani.



ELCHE: Edgar Badía; Óscar Gil, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema, Juan Cruz, Iván Sánchez, Manuel Sánchez, Jonathas, Nino y Escriche.



--ÁRBITRO: López Toca (C. Cantabria).



--ESTADIO: Montilivi.